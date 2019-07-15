影／浴室玻璃門突爆炸！長髮妹秒變「全裸刺猬」濺血…隔天「角膜脫落」

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記者鄭思楠／綜合報導

一位長髮妹日前入住廣東省廣州市一家airbnb民宿，不料洗澡時卻發生了一起「驚悚意外」，險些讓她一生「做噩夢」。當晚浴室的玻璃門「砰」的一聲巨響突然爆裂，玻璃往外飛濺。正在洗澡赤裸全身的她被玻璃碎片紮到，血濺當場，次日更是覺得眼睛巨痛，一檢查才發現自己「角膜上皮脫落」。

據《看看新聞KNEWS》報導，當時，浴室地板滿地玻璃碎面還有受傷的血跡。事情發生後，受害的王姓女生被民宿房東帶去醫院處理了身上的傷，不久就回民宿休息，沒想到第二天突然覺得眼睛爆痛，遂再次和房東前往醫院，沒想到診斷結果眼睛受了傷，隨後她提出想做全身的身體檢查，被房東以價格過高拒絕。

▲她入住airbnb洗澡時浴室玻璃門突然爆炸，血濺當場。（圖／翻攝自《看看新聞KNEWS》）

王女氣憤表示，「之後去醫院檢查、處理都是我自己一個人，現在不是賠錢的問題，我認為是這位房東根本就是黑心房東；應該是她要承擔的責任卻不停推卸，甚至還惡意詆毀我。」

房東在回覆王女的住宿評價時表示，已交給airbnb保險方處理，「王小姐向她索賠8萬元人民幣（約新台幣36萬元），是在碰瓷。」她還認為事故與自己無關，並表示已交給airbnb全權負責此事。

airbnb已經將相關材料提交保險方，目前還沒有得出結果。

▼她受傷嚴重。（圖／翻攝自《看看新聞KNEWS》）