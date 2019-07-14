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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海上半年新設外資專案3247個　年增率增49.2%

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▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲北京也要開始垃圾分類。（圖／翻攝自《中新網》）

《上海》：上半年新設外資專案3247個 年增率增49.2%

上海引進外資工作交出「穩中有增、結構優化」半年答卷。上海外資規模保持增長，引資結構進一步優化，上半年新設外資專案3247個，年增率增長49.2%。（解放日報）

《北京》：將開始垃圾分類：示範區年底前達到60%

眼下，大陸多地都在推行垃圾分類制度。根據北京市生活垃圾分類治理3年行動計畫，「今年年底前，北京垃圾分類示範片區覆蓋率將達到60%，2020年底達到90%。」（央視）

《甘肅》：「新一代人工智能西部地區論壇」蘭州新區舉行

人工智慧作為一種引領未來的戰略性技術，是經濟發展的新「引擎」，是社會發展的「加速器」。「新一代人工智能西部地區論壇」13日至14日在蘭州新區舉行。各地專家學者聚焦科技前沿，開展學術對話，交流科研成果，為西部地區人工智慧發展建言獻策。（中新網）

《廣東》：廣州長隆建智慧景區 首推線上動態排隊

高德地圖與廣州市長隆歡樂世界13日宣佈達成合作，上線智慧景區，首次推出動態排隊服務和遊客身高篩選功能。此次高德和長隆推出的智慧景區，首次推出線上動態排隊、身高篩選等智慧遊覽功能，在省時、安全、體驗、服務等方面，讓帶娃玩遊樂園不再是「苦差」。（中新網）

▼廣州長隆建智慧景區首推線上動態排隊。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

《浙江》：2019「湘湖對話」將發佈《世界旅遊聯盟旅遊減貧案例2019》

由世界旅遊聯盟主辦的2019「湘湖對話」將於9月在杭州舉行，期間將發佈《世界旅遊聯盟旅遊減貧案例2019》，並將聯合中國國際電視台製作世界旅遊聯盟旅遊減貧案例微電影。（中新網）

《海南》：油氣產業規模以上工業產值首次突破千億元人民幣

海南油氣產業規模以上工業產值2018年達1005億元人民幣，首次突破千億大關。作為海南發展的12大重點發展產業之一，油氣產業現已初步形成了油氣勘探開發、加工、輸送、倉儲貿易等上下游一體的全產業鏈。（中新網）

《江西》：贛州經濟煥發勃勃生機

江西省贛州市以創新為引領，推動企業高品質發展取得實效，讓贛州經濟煥發勃勃生機。目前，新能源汽車科技城已落戶工業專案23個。（新華網）

▼「新一代人工智慧西部地區論壇」蘭州新區舉行。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

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關鍵字：外資,上海,垃圾,分類,廣州,長隆

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