店家送錯菜！他親確認「二聯式菜單」見筆跡傻了　老闆娘還硬逼吞下

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▲到新開幕的餐廳用餐，卻換來一次不愉快的經驗。示意圖，與本文餐廳無關。（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

一般店家如果自己內部出錯菜，理應自行吸收虧損。一名男網友日前卻遇到相反的狀況，明明很明顯是店家多劃一筆，但是對方卻不認錯，堅持要他吸收，結帳時又再度讓他有被欺騙的感覺，一怒之下列為拒絕往來戶。

一名男網友在臉書「爆怨公社」中分享不愉快的用餐經驗，他表示昨日和太太到新開的烤魚餐廳用餐，一進去看到菜單，發現菜單是一式二聯的，「第一聯白色，第二聯黃色」；由於只有他和老婆2人用餐，因此他們只點了590元的麻辣烤魚、120元的臭豆腐、80元炒青菜和100元生啤酒一瓶。

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原PO表示，正當他們吃著剛上的麻辣烤魚時，老闆娘突然端上一盤「烤鯖魚」，但是他們並沒有點這道菜，他因此向對方表示應該是送錯的，但是老闆娘拿回廚房1分鐘後又回來說「你們有點啊！菜單上有劃。」

原PO表示，他親自確認菜單後才發現，他們點餐都是在白色的第一聯上劃「阿拉伯數字1」，但是老闆娘拿來的卻是黃色的第二聯，而烤鯖魚後面也用「蠟筆」劃了「國字一」，推測應該是廚房確認出菜的記號。

▲鯖魚。（圖／達志／示意圖）

當事人接著向老闆娘講解清楚，並要她收回這盤鯖魚，但是老闆娘卻一直繼續爭論，「讓人覺得就是硬要我吞下這盤。」他還表示，雖然鯖魚一盤不貴才150元，但他本人不愛吃鯖魚，因此也不想就此吞下；還好隨後有另一位店員出面調解，老闆娘才終於收回這盤菜。

沒想到事情還沒落幕，原PO表示，自己在結帳前已經把總價890元都算好，到櫃檯結帳時，老闆娘卻說一共是960元；原PO一樣一樣算給她聽，她才表示「對吼，這個烤鯖魚沒有。」卻讓他感覺對方是偷偷把鯖魚的成本價灌進去，「感覺很不誠實」、「還好我有先算好」。

對此網友們表示「點餐時候就應該自己先算好價格」、「這種店怎麼可能開長久」、「我以為只有酒店會灌水」、「感覺以後畫好菜單拍照先」、「有些餐飲業，尤其是熱炒店生意不好時，的確會趁客人不是很重視看單子時耍花樣來充場面」。

還有人覺得店家應該只是新手上路，可能有流程沒溝通清楚，希望原PO給一條生路；然而原PO強調「送錯沒關係」，如果好好說開解決就好，但是老闆娘卻堅持要他們吞下，讓他感覺很差，以後再也不會去消費了。

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