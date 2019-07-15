影／紅衣小女孩突衝出！黑車當場高速撞噴…她「360翻轉摔地」腦現血塊

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起驚悚的車禍意外，一名穿著紅衣的小女孩因為視線關係，沒有注意到馬路上有輛黑車疾駛而來，便直接從路旁竄了出去，導致黑車駕駛反應不及，當場將她撞個正著。據悉，女孩雖然沒有明顯外傷，但是腦內卻出現血塊。

▼紅衣小女孩被黑車當場撞飛。（圖／翻攝自新京報我們視頻）

據《新京報》報導，事發在浙江省溫州市，當時女孩並未發現黑車行駛過來，因此快速地從停滿2排車輛的路旁奔跑出來，隨後就被撞飛倒地。影像顯示，黑車的右前方直接衝撞女孩身體，導致對方360度騰空旋轉後重重落地，駕駛見狀便立刻將車子停了下來。

▼女孩後腦杓重重著地。（圖／翻攝自新京報我們視頻）

紅衣女孩後腦杓墜地後，就側身起來看了自己飛出的鞋子，之後再望向剛剛遭受撞擊的地方，顯然嚇壞了。報導指出，雖然女孩沒有明顯外傷，但是腦內卻因為衝撞緣故而出現血塊。網友看完後也驚訝表示，「家長都沒在管的嗎？竟然放任小朋友自己闖馬路。」

▼視線死角關係，導致恐怖車禍發生。（圖／翻攝自新京報我們視頻）

也有人說，「很多小孩真的都沒在看路的，替駕駛感到倒楣」、「小孩跟駕駛應該都互相看不到吧，擺明視線死角釀禍」、「走人行道比較安全」、「希望女孩不會有事」、「『鬼探頭』防不勝防啊！」、「我覺得車子沒開很快啊，要是再快一點，女童應該就不在了」、「家教出現問題」。