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爺採「白花朵」給孫治病！11歲男喝下藥「忘記爸媽」　狂抖15hr見到人就打

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▲爺採「白花朵」給孫治病！11歲男喝下藥「忘記爸媽」　狂抖15hr見到人就打（圖／翻攝看看新聞）

▲男孩喝下藥後，開始產生一連串異狀。（圖／翻攝《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

陝西咸陽市一名11歲男童6日喝下了一碗藥，沒想到過了半小時之後，竟開始感到亢奮，甚至還失憶，連爸媽是誰都忘得一乾二淨。事後，家人將他送醫才發現是「曼陀羅」中毒，幸好經過及時搶救，目前已轉危為安。

綜合陸媒報導，男孩近日時常無故流鼻血，他的奶奶便拿出了民間的治療偏方，並且託丈夫去山上將藥採回來。隨後，奶奶趕緊將爺爺採回來「白色小花朵」熬成一碗湯，並且給孫子喝。由於藥太難喝，男孩當時只喝了5口就不斷哀嚎，沒想到過了半小時後，竟開始產生幻覺，並且感到亢奮，一整夜都睡不著。

隔天，男孩突然失憶，連爸媽都忘記是誰，甚至便得非常情緒化，見到人就打。爸爸表示，當時看見這樣的情況還以為他是發燒，但體溫卻很正常，只好直接把孩子送到西安市兒童醫院，「在坐車的過程中，兒子都無法控制自己的情緒，看見陌生的乘客就上前抓人家，開始爆打。」

▲爺採「白花朵」給孫治病！11歲男喝下藥「忘記爸媽」　狂抖15hr見到人就打（圖／翻攝看看新聞）

▲經過搶救，男孩目前已漸漸恢復。

發病的這15小時，男孩全身不停發抖，甚至還出現皮膚紅腫、心跳加快的現象。醫師醫生檢查發現，是因曼陀羅花中毒，進而導致一連串不良反應。隨後，醫院立即幫男孩逼出毒素，給予補液、促排出、保護臟器等治療，經過及時搶救之後，目前已度過危險期。

據悉，男孩所誤食的「曼陀羅花（Datura stramonium）」呈現喇叭型，大部分為白色，又名為醉心花、狗核桃、醉仙桃、瘋茄兒、南洋金花、山茄子、鳳茄花、朝鮮牽牛花。在幾個世紀以來，它都被視為中醫草藥，可以緩解哮喘症狀，以及作為手術或接骨中的止痛劑，不過它卻也是一種強大的迷幻劑和譫妄劑。

▼曼陀羅花。（圖／翻攝維基百科）

▲曼陀羅花（圖／翻攝維基百科）

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關鍵字：流鼻血,,中毒,失憶,曼陀羅

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