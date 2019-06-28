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2歲童誤喝農藥！　天兵媽「餵25mg解藥」反全身粉紅　醫生傻眼：這家畜用的量

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▲兒子誤喝農藥，江蘇省淮安市劉姓母親不送醫反而網上搜解藥。（圖／微信公眾號／江蘇新聞）

▲兒子誤喝農藥，江蘇省淮安市劉姓母親不送醫反而網上搜解藥。（圖／微信公眾號／江蘇新聞）

大陸中心／綜合報導

兒子誤喝農藥，江蘇省淮安市卻有這麼一位粗心母親，沒急忙帶去醫院，卻依賴網路救人。她上網搜到一種「解藥」，到藥店購買後，竟讓兒子服用超百倍。隨後孩子全身呈粉紅色，被送醫搶救。醫生相當傻眼，因為媽媽「餵了相當於家畜用的量」。幸運的是，孩子經過搶救目前並無大礙。

據《揚子晚報》報導，劉姓母親22日看到2歲的兒子正在喝放在牆角的可樂，嚇得趕緊將可樂瓶奪下。原來，這個可樂瓶裡裝的是家人用剩下來的農藥。雖然發現及時，但是兒子還是喝一小口。

劉女此時本該帶兒子去醫院，但她卻拿出手機，在上網搜索服用農藥的解藥，結果還真搜到。於是她按照網路上教的，到藥房購買了25mg阿托平（Atropine）注射液，隨後拿回家給孩子服用。沒想到，孩子服用解藥後，症狀竟比服用前更嚴重了，嚇得她終於將兒子送往淮安市第一人民醫院搶救。

孩子到醫院時，面色潮紅、全身呈粉紅色狀、四肢震顫明顯、體溫也升高，已經處於淺昏迷的狀態。淮安市第一人民醫院兒科醫生顧昊表示，跟劉女了解情況後，診斷孩子是典型的阿托平中毒。

顧昊說，「阿托平是一種用於搶救的藥品，可是25mg的劑量已經遠遠超過了2歲幼兒的使用劑量，正常的小朋友一般用0.2到0.3mg。25mg的阿托平的量給家畜使用的量，所以才導致了孩子中毒。」

▼兒子誤喝農藥，媽媽餵了百倍解藥量致娃中毒送醫。（圖／微信公眾號／江蘇新聞）

▲2歲兒子誤喝農藥，媽媽網上搜解藥誤餵了百倍解藥量致娃中毒。（圖／記者鄭思楠攝）

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關鍵字：農藥,阿托平,中毒,淮安市第一人民醫院

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