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失憶老翁迷途桃園復興區直喊餓　暖警熱食供餐協助返家

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▲有失憶吳姓老翁竟能搭車又換車遠離住家數十公里外復興山區。（圖／大溪警分局提供）

▲有失憶吳姓老翁竟能搭車又換車遠離住家數十公里外復興區。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市86歲吳姓老翁疑因失憶迷失方向，7日搭車再換車迷途住家數十公里外復興山區，警方獲報才將一路直喊肚子餓的吳姓老翁帶回所內，並讓他飽餐一頓後，才由急忙趕到家屬帶回，家屬再三感謝員警的熱心協助及服務態度。

大溪分局表示，吳姓老翁流落到復興區台7線18.3公里處，被路過民眾發現報警處理，大溪分局復興分駐所接獲通報，立即由巡佐吳國禎、警員黃鴻渝到場處理，警方到場後初步詢問老翁，老翁直嚷「肚子很餓」、「有沒有東西可以吃」等語，對於員警詢問姓名、住址、家人成員等資料等完全不清楚，身上也沒任何證件警方獲報後立即到場，老翁對於警方詢問均無法表達。

▲▼吳姓老翁在派出所內飽餐後才由家屬帶回。（圖／大溪警分局提供）

▲▼迷途的吳姓老翁在派出所內飽餐後才由家屬帶回。（圖／大溪警分局提供）

▲▼吳姓老翁在派出所內飽餐後才由家屬帶回。（圖／大溪警分局提供）

於是員警先將老翁帶回，先提供老翁飲水及提供熱食予其果腹，警方後來運用警政資訊系統查詢到老翁住所，並通知家屬，吳姓老翁家屬接獲警方電話立即趕至復興分駐所，並表示老翁已經失蹤了一個上午，找了一上午沒找著，十分感謝警方協助，家屬說，老翁不識字、又有失憶之症狀，且行動不是很好，對於為何能搭（換）車到離家幾十公里外的復興區？警方與家屬也不解，幸好沒有發生任何意外。

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關鍵字：失憶,老翁,迷途,桃園山區,返家

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