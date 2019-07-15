快訊／無比沈重的壓力！韓國瑜：我沒有一絲一毫的喜悅

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜確定初選勝出，將代表國民黨競爭2020總統大會，他15日上午抵達國民黨表示，心中充滿萬千的感謝所有民眾這麼堅持的幫他守電話，他強調自己以無比沈重的壓力，「我沒有一絲一毫的喜悅」。

韓國瑜說，謝謝大家不離不棄的支持他，感謝其他四位參選人，稱自郭台銘堅毅不拔精神，朱立倫論述完整、執政經驗豐富，有一股浩然之氣，謝謝他們豐富的初選、激盪思考，他會將所有人提出的政策做整理，將來都會提出。

他也感謝高雄市民一直一來對他的關愛，他也喊話「黑韓」，強調佛學中的四個字「逆增上緣」，不了解他的人批判他，他虛心檢視，若沒有理由批判他的、惡意黑韓的，他希望停止，這些負能量，這不是台灣民主政治所追求的。

韓國瑜表示，蔡英文執政三年多，到底帶來什麼施政品、帶給人民什麼希望，太讓人失望了，也重話批評民進黨吃項極其難看；他呼籲海內外好朋友大家冷靜下來 我們要什麼政治人物來領導中華民國，他說，苦民所苦的政黨能繼續，惡念、吃香喝辣、鬼扯蛋的政治人物一定要下台，他強調自己以無比沈重的壓力，「我沒有一絲一毫的喜悅」。



黨主席吳敦義表示，黨內初選全民調公開、透明，透明到可以讓全國國民看見，感謝過程當中的中央協調小組、選監小組、民調執行小組的辛勞，他也分別感謝五位參選人及代理人，特別恭喜韓國瑜「順利通過第一關，wonderful！」。

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，高雄市長韓國瑜44.8%、鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

國民黨初選民調落幕，上午8時公開進行民調資料拆封、資料處理與加權統計作業以及結果公布記者會，為展現公正、公平、公開，全程開放臉書直播。民調執行小組召集人黃德福抽到全方位市調公司的信封進行查驗，比對3035份樣本。

國民黨總統初選參選人中，最先表態參選的是新北市長朱立倫，接著依序為孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋、鴻海集團創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜。民調於7月8日至14日舉行，共歷時7天，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，計分方式採黨內互比佔15%、黨外對比佔85%計算。

黨中央原希望5位參選人都能出席民調公布記者會，展現黨內團結氛圍，但僅韓國瑜、張亞中、周錫瑋親自出席，朱立倫將自行在辦公室舉辦記者會；原本也計畫召開記者會的郭台銘，15日上午透過媒體群組宣布本日暫無行程。

上午統計流程分為七個步驟，首先檢查成功樣本彌封信封，包括合併資料信封，五家民調機構各三份，由民調機構、民意調查執行小組、中央黨部所保存之彌封信封，確認完整未拆封。

第二、抽籤拆封成功樣本彌封信封。第三、查驗成功樣本資料。第四、民調資料加權作業，並由民意調查小組協助和對數據。第五、參選人所得樣本數統計，（統計報表輸出，再由民調執行小組、參選人、中央選監小組核對）。第六、參選人核對民調結果報表後簽名。最後，逐一宣布參選人平均支持率後由副主席曾永權宣布結果。

▲國民黨初選民調公布記者會，韓國瑜抵達黨部。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜抵國民黨中央黨部。（圖／記者黃彥傑攝）

▲國民黨初選民調公布記者會，民調執行小組召集人黃德福。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨初選民調公布記者會，進行民調拆封。（圖／記者李毓康攝）