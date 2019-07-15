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坑洞一年沒人補！他怒畫「超級神木」立刻修好：這就是OO的力量

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▲▼GG的力量！路爛一年沒人理　他怒畫「巨根」照馬上修好。（圖／翻攝自臉書／Teesside Connected）

▲坑洞一年沒人補，他怒畫「超級神木」立刻修好：「這就是GG的力量。」（圖／翻攝自臉書／Teesside Connected

網搜小組／綜合報導

馬路上出現大小不一的坑洞，不僅旁邊的居民不喜歡，下雨也會積水容易造成打滑，更可能導致用路人發生意外。英國就有一位男子尼科爾森（Brad Nicholson）不滿自家附近的坑洞一年都沒人補，他突發奇想在坑洞旁畫了男性器官，結果成功引來政府關注，沒有多久就修補完成。

綜合媒體報導，尼科爾森不滿住家附近的道路都是坑洞，而且持續1年政府都沒有派人修補，他憤怒之餘也想出了一個方法，就是在坑洞上方畫出一個男性生殖器，希望透過這個方式吸引政府的關注，同時因為「男性生殖器」相當顯眼，也可以提醒用路人注意路況。

▲▼GG的力量！路爛一年沒人理　他怒畫「巨根」照馬上修好。（圖／翻攝自臉書／Teesside Connected）

▲當地居民看見坑洞終於填好了，相當感謝尼科爾森的塗鴉。。（圖／翻攝自臉書／Teesside Connected）

就在尼科爾森畫下第一個男性器官後，也有人學習他的做法在其他坑洞畫上GG照，結果真的吸引了許多人關注。根據尼科爾森的說法，生殖器塗鴉出現後，政府馬上就派人補洞了，讓他不禁感嘆說「這就是GG的力量啊。」

當地官員後來也出面解釋，他們為了用路人安全，其實都會派人定期檢查路況，並依緊急與否，安排順序做路面維護，所以他們並沒有不處理，只是剛好還沒有輪到。儘管如此，當地居民看見坑洞終於填好了，還是相當感謝尼科爾森的塗鴉。

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關鍵字：GG,坑洞,英國,生殖器

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