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女服務生下班突被攔腰！　下秒摔地遭「硬騎強吻」猛踹：算了本來想給妳

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲睦睦（化名）凌晨下班被色狼盯上。（圖／翻攝pixabay）

社會中心／綜合報導

台北市陳姓男子2017年凌晨在路上尾隨一名剛從酒吧下班的女子，趁對方騎上Ubike時上前推倒強吻，還伸手進衣內強行猥褻，不過最終在女子頑強抵抗下作罷，離開前還撂下狂語，「不要就算了，我本來想給妳的。」陳男事後被依妨害性自主罪判刑1年2月，上訴後又高等法院維持原判決，仍可上訴。

判決書指出，2017年8月22日凌晨3時許，睦睦（化名）剛從中山區一間鋼琴酒吧（Piano bar）下班，經過陳男要去騎Ubike回家，結果才剛騎上腳踏車就被對方從後面雙手攔腰，她嚇得立刻回頭大叫「你是誰啊」。隨後她摔下車，被陳男硬是跨坐身上壓制。

陳男不僅強吻睦睦，伸手進T恤內想脫下她的胸罩，之後更解開她貼身牛仔褲的褲頭和拉鍊；不斷大喊救命的睦睦趁著此刻身體距離較遠，用力出腳踹中陳男左胸口，使對方踉蹌倒退。陳男的慾火被踢滅後，還以一副對方理應欣然接受的口吻說出，「不要就算了，我本來想給妳」的荒謬話語，隨後敗興離去。

衣衫不整、全身多處擦傷的睦睦立刻聯絡同事報警，之後接受偵訊時，她說「發生這件事後，我晚上會很怕一個人回家」，明顯透露出事件已對心理造成很大影響。陳男在庭上辯稱，當天酒後誤認睦睦是朋友，才會「輕微碰觸」對方；然而對於睦睦為何身上會多處擦傷，也說不出個所以然。

陳男一審被台北地院法官判處1年2月徒刑，但檢查官不滿法官量刑太輕，認為陳男犯下的是強制性交罪，因此提出上訴。高院合議庭法官指出，檢察官無法舉證陳男犯意究竟屬於強制性交或強制猥褻，因此決議維持原判決。全案仍可上訴。

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關鍵字：台北市,強制性交,強制猥褻,Ubike

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