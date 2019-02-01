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國道蘆竹段7車連撞　老翁「氧氣快用盡」緊急送醫

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▲國道1號北上43公里處，發生7車連環撞車禍。（圖／桃園消防局提供）

▲國道1號北上43公里處，發生7車連環撞車禍， 邱姓老翁經消防人員緊急送氧及送醫。（圖／桃園消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國道1號北上43公里蘆竹段1日上午發生7車連環撞車禍，桃園消防局獲報到場，發現有2人受傷，另名85歲的邱姓男性乘客，是長期臥床病人，平日均靠給氧維持生命，原本就是要到長庚醫院就醫，車禍發生後，氧氣已快用盡，經消防人員連同另2名受傷民眾，全部緊急送長庚就醫，詳細肇事原因由警方調查中。

桃園市消防局指出，今天上午7點59分接獲報案指稱，國道1號北上43公里發生車禍，消防人員到場發現有7輛車追撞，現場兩人受傷，另有一位原本就是要到醫院就醫的邱姓老翁。受傷的2人分別是31歲的孫男，額頭6公分撕裂傷，右小腿1公分擦傷，頸部疼痛，32歲的羅姓男子則是左腳踝疼痛，頸部疼痛。▲國道1號北上43公里處，發生7車連環撞車禍。（圖／桃園消防局提供）

國道1號北上43公里處，發生7車連環撞車禍。（圖／桃園消防局提供）

至於邱姓老翁，是從苗栗要到林口長庚回診，有慢性阻塞性肺炎、胃癌病史，平時由看護協助給氧，但車禍發生後，氧氣已快用盡，由消防隊員許玉民協助將他抱出，轉由救護車協助給氧送長庚醫院。該起國道連環車禍，經消防局第三大隊蘆竹分隊出動消防人員前往搶救，幸無人員受困，詳細肇事原因由警方調查中。

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關鍵字：國道7車連環撞,桃園消防局

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