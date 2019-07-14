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硬認女童當乾女兒　怪租客「早就厭世」想帶個孩子一起走

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9歲失蹤女童章子欣海邊玩水畫面曝光　房客輕生前PO文：認了一個女兒睡很香甜。（圖／翻攝《浙江新聞》）

▲章子欣生前在海邊玩耍。（圖／翻攝浙江新聞，下同。）

大陸中心／綜合報導

杭州失蹤9歲女童章子欣遺體13日在海中被尋獲，浙江警方14日公布調查情況指出，嫌疑人梁男、謝女詐騙多年，開銷越來越難以為繼，離世、厭世的想法已久，在見到女童後，多次表露喜歡，想收為乾女兒的想法，多種跡象顯示出兩人有帶女童一起自殺的動機。

浙江警方指出，兩名租客分別是43歲的梁鄧華與46歲的謝某芳，皆為廣東化州人，兩人雖未結婚，但從2005年起長期同居，兩人名下沒有房產、沒有車輛、沒有股票股權，近兩年來多次以欺騙手段向親友騙取錢財，用於旅遊及日常生活。兩人詐騙多年，開銷已經越來越難維持，在自殺前銀行的存款加上現金只剩下31.7元（約140元新台幣）。

警方提到，兩人結伴在大陸各地遊覽近3個月，足跡遍佈大陸48個城市，包含三亞、成都、長沙、武漢、潮州、上海、杭州、北京、海南、昆明、重慶、宜昌、鄭州、徐州、濟南、青島、西安、天津、涼州、大理、西雙版納等地。

兩人6月到達浙江千島湖後，以夫妻身份入住當地一家酒店，在買水果的過程中，認識到女童章子欣開水果攤的爺爺奶奶，以酒店房價太貴為由，向他們租住房間。原本兩人已買好7月6日的機票要離開，但見到女童以後就退掉機票，以每月500元人民幣的價格租住一個房間，並在7月2日表示，要在4日帶孫女去上海喝喜酒、做花童，沒想到過幾天女童就失蹤了。

2房客拐走9歲女童章子欣「當花童」跳湖亡…孩子失蹤　父：女兒快回家，爸爸想妳。（圖／翻攝影「平安淳安」微博）

根據警方調查，女童失蹤的地點非常偏遠，道路難走，且沒有燈光，不可能自己到達，目擊者也發現，女童當時是被梁鄧華揹著，已經睡著，因此排除自行落水。另外，根據現場監視畫面，梁男、謝女兩人離開現場時，沒有攜帶女童的日常用品，堆對兩人在女童遇害後，還處理掉了女童的日常用品。

警方表示，兩人同居10多年來一直沒有結婚，也沒有生兒育女，認識女童以後，多次表露出喜歡，並有認作乾女兒的想法，還接女童放學，贈送拼圖、玩具。4日將女童騙走後，對她生活照顧也格外體貼周到，梁男還曾在微信朋友圈「曬」女童的照片，稱自己「認了一個乾女兒」，種種跡象反映出兩人有帶女童一同自殺的動機。

根據監視器畫面，兩人最後在7月8日凌晨於寧波東錢湖跳湖自殺，跳湖前先飲過酒，並將外套捆綁在一起，手挽手共同走向湖中，一開始只在淺水區，後來堅定走向深水區，直到兩人都被淹沒。

警方強調，將按照專案偵查的要求，進一步深入調查，不放過任何與案件有關的線索，同時也呼籲社會關注、加強少年兒童的安全防範教育，避免類似悲劇再次發生。

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關鍵字：章子欣,浙江,失蹤女童,梁鄧華

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