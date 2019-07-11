花光哥、妹存款18萬怕挨罵　傻男頭撞花壇掰被搶「結局逆轉」

大陸中心／綜合報導

浙江省寧波市趙姓男子上月28日深夜報案，聲稱在路上遭3名陌生男子搶劫，其中2人還打了他一頓。但警方深入追查，發現這一切根本就是趙男自導自演，他因為花光全家人4萬多元人民幣（約18萬元新台幣）的存款，自己用頭撞擊花壇的邊緣，企圖誤導辦案、獲取家人諒解，最後反而被依法行政拘留5天。

▲趙男謊稱騎車途中遭3名搶匪攔下痛打一頓。（示意圖／CFP，與本案無關）

根據《中國新聞網》報導，趙男聲稱，6月28日晚間9時40分左右騎車行經東江路某工廠的門口，卻遭3名陌生的年輕男子攔住，要求交出保護費，拒絕後遭到其中2人圍毆，甚至還亮出水果刀威脅交出手機，他乖乖照做，3人得手後立即逃離現場。

承辦民警聽完趙男的描述，覺得對方的神情舉止根本不像是剛剛才被搶劫的受害者，但還是趕緊調閱事發地點的監視器畫面過濾，結果根本沒看到這3名搶匪，「難不成這3個人還能人間蒸發？還是受害者在說謊？」警方再次詢問詳細的事發經過，趙男也堅稱自己說的話句句屬實，案情因此陷入膠著。

▲趙男哥哥發現銀行帳戶裡的存款全被盜領，懷疑與毆打弟弟的搶匪有關，沒想到最後竟然全是烏龍一場。（示意圖／記者白珈陽攝，與本案無關）

隔天警方接到趙男哥哥打來的電話，指稱提款卡被盜刷，帳戶內4萬多元人民幣的存款通通不翼而飛。民警進一步追查，發現這些錢都是在搶案發生前被分成多次轉出，這才揪出搶匪和盜領者根本都是趙男編出來的謊話，他因為缺錢花用，把哥哥、妹妹共同存下來的錢全部花光，擔心被責罵，剛好6月28日下班時手機遺失了，心想著「機會來了」，才編出這一串謊言，並用頭撞花壇的邊緣，製造遭人打傷的假象。

最後趙男不僅被戳破謊言，還被警方依法行政拘留5天。