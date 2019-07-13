「夢開始的地方！」　兩岸親子文創作品聯展杭州登場

▲第六屆兩岸親子文創作品聯展12日於杭州連橫紀念館開幕。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

第六屆兩岸親子文創作品聯展12日在杭州連橫紀念館開幕，以「夢開始的地方」為主題，是杭州與南投「西湖—日月潭」兩湖論壇系列活動之一。本屆聯展呈現的親子文創作品集書法、繪畫、手工製品、茶道等中華傳統文化技藝，發揮創意想象，反映出兩岸小朋友對夢想的憧憬和期待。

▲本屆親子文創聯展的參展作品。（圖／翻攝中新網）

南投縣教育處督學陳敏惠提到，不同的文化、奇思妙想在藝術領域摩擦出無與倫比的美妙火花，但不變的是少年兒童對未來、夢想和中華文化的那份美好期盼。

陳敏惠說，「期待展覽產生更大的學習效益，讓兩岸學童有機會切磋技藝、提升文化藝術涵養與學習能力。」

▲親子文創作品集書法、繪畫、手工製品、茶道等，創意無限。（圖／翻攝中新網）

杭州市教育局黨委巡視員熊群峰表示，舉辦兩岸親子文創作品聯展，透過親子藝術共創的形式、兩地聯展的方式，增進親子間的感情交流，搭建起杭州與南投兩地的互學互動橋樑。

▲兩岸親子文創聯展於杭州及南投兩地巡展。（圖／翻攝杭州岳廟微信公眾號）

兩岸親子文創作品聯展第六度在西湖邊的連橫紀念館舉辦，現場展出的《穿越海峽的列車》、《海峽七彩橋》等多幅作品，以海峽、兩岸等元素發揮創想，透過色彩斑斕的筆觸和天馬行空的想像，反映小朋友在兩岸交流上的感受與憧憬。

第六屆兩岸親子文創作品聯展彙集杭州及南投的200多件兒童書畫作品。這些作品在杭州結束展覽後，將於9月在南投展出，促進兩岸兒童文化交流。