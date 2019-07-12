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9歲失蹤女童最後身影曝光！　「3人進去2人出來」租客衣服換了

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▲失蹤女童最後身影曝光。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲失蹤女童最後身影曝光。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

浙江9歲女童失蹤案發至今，雖然各界發起搜索，但目前仍未找到女童。而女童失聯前最後的監視錄影畫面近日曝光，當中可以看見，2名租客曾帶女童一同到象山縣某處，但之後出來時，卻沒有女童的身影了。

根據《澎湃新聞》報導，警方調查發現，2名租客曾帶女童至浙江寧波象山縣某處。監控影像顯示，進去的時候，女孩自行走在前方，租客2人則跟在後方不遠處，但出來的時候，就只剩下租客2人。

▲失蹤女童最後身影曝光。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲出來後只剩下租客兩人。

看了影片之後，許多網友紛紛留言討論，「時間越長，女孩的安全似乎越不樂觀了……」、「估計就在那下手了，他們出來的時候有點慌張，四處張望」、「進出前後，女子的上衣換了，左手提的東西也沒了」、「希望女童沒事」。

浙江省淳安縣9歲女童章子欣4日被家裡一對租客帶走，本來說要去「上海吃喜酒」當花童，但在7日之後失聯，女童家人9日貼出尋人啟事。這對男女的屍體被發現時，已成浮屍，雖然已展開海上搜救，但至今仍然沒有女童蹤跡。

2房客拐走9歲女童章子欣「當花童」跳湖亡…孩子失蹤　父：女兒快回家，爸爸想妳。（圖／翻攝影「平安淳安」微博）

▲2房客拐走9歲女童章子欣。（圖／翻攝影「平安淳安」微博）

據8日監視器影像顯示，男女租客挽手走向湖裡，一開始在淺水區水深不夠，隨後他們很堅決地走向深水區，直到被水淹沒。女童的市民卡是有人在亭子通往海灘邊礁石的小路上撿到的。

警方說，章子欣身高130公分左右，體態微胖、長髮綁辮子、戴紅框眼鏡。根據監視器畫面，女童與梁、謝三人於7日傍晚5時23分，在寧波市象山縣松蘭山旅遊度假區黃金海岸大酒店門口出現，女童當天身穿上白下綠連衣裙、灰色涼鞋，之後未發現孩子蹤影。

9歲失蹤女童章子欣海邊玩水畫面曝光　房客輕生前PO文：認了一個女兒睡很香甜。（圖／翻攝《浙江新聞》）

▲9歲失蹤女童章子欣海邊玩水畫面曝光，爸爸喊：快回家。（圖／翻攝《浙江新聞》）

從租客身分證顯示，其中一人名為梁某華，登記地址為廣東省化州市官橋鎮六堆村。六堆村一名村幹部稱，梁10多年前離家出走，他不認識這次與梁同行的女子，梁妻已於多年前去世，家中孩子之後由奶奶撫養，在村裡屬低收入戶。

淳安警方10日通報表示，8日上午10時許，淳安縣公安局青溪派出所接到報案，民眾指孩子從家中被兩名租客帶走，下落不明；經專案小組調查，8日凌晨，梁某華（男、43歲、廣東省化州市人）、謝某芳（女、46歲、廣東省化州市人）在寧波某地自殺身亡，女孩至今下落不明，目前案件正在進一步調查之中。

女童父親說，和對方無冤無仇，不懂為何要帶走女兒，「要是女兒出點什麼事，我活著也沒意思了。」章軍哭著說，男租客6日在朋友圈發一段女兒在網路預約車上睡覺的影片，配文說「認了個女兒，並睡得十分香甜」，而隔天刪了影片。他看這段影片好幾度落淚說，5日就感覺不對勁，很多影片都保存下來，怕真出事時可以有幫助，到6日女兒還沒回來就很擔心了。

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關鍵字：章子欣,花童,拐童

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