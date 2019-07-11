9歲失蹤女童海邊開心玩水畫面曝　房客輕生前PO文：認了一個女兒睡很香甜

▲失蹤女童的父親章軍今早獨自一人來到事發海邊，望著海上的搜救隊伍，期待著奇蹟出現。（圖／翻攝《浙江新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省淳安縣9歲女童章子欣被一對男女帶走，至今下落不明，但詭異的是，這對男女被發現時已輕生身亡。今天（11日）一早，多支搜救隊伍在發現女童市民卡的象山海岸邊搜尋，並出動聲納、無人機。而女童父親也到現場，他出示對方生前傳來女兒在海邊玩水的畫面，他說，男租客生前發一段女兒在車上睡覺影片，搭配「認了個女兒」的文字。至於網路有陰謀論說是「孩子母親和家人策畫的」，他認為不可能，因前妻16歲就和他在一起，17歲生了孩子，她沒這個能力做這事。

《新京報》報導，章子欣4日被一對男女帶走後失聯；9日，女童家人貼出尋人啟事。女童父親章軍稱，這對男女是家裡的租客，他們以帶去上海擔任花童為由騙走孩子，此後失聯。

章軍告訴記者，他的父母帶著章子欣在淳安縣千島湖鎮清溪村居住，在一家7天連鎖酒店旁賣水果；此前，兩老遇到一對有廣東口音的男女，對方稱住在該酒店，「後來說住酒店太貴，給人民幣500塊一個月住到我家來。」

▲▼租客5日發給章軍孩子在海邊玩水的影片。（圖／翻攝《浙江新聞》）

章軍稱，這對男女住3、4天後，提出有朋友將在上海舉辦婚禮，想帶章子欣去擔任花童，承諾6日將孩子帶回，結果以「買不到車票」未履約。這對男女向章軍保證，7日晚間9點將女童送達；當天下午5點，對方發消息稱手機沒電了，隨後失聯，讓他立刻報警。

從章軍提供的租客身分證顯示，其中一人名為梁某華，登記地址為廣東省化州市官橋鎮六堆村。六堆村一名村幹部稱，梁10多年前離家出走，他不認識這次與梁同行的女子，梁妻已於多年前去世，家中孩子之後由奶奶撫養，在村裡屬低收入戶。

淳安警方10日通報表示，8日上午10時許，淳安縣公安局青溪派出所接到報案，民眾指孩子從家中被兩名租客帶走，下落不明；經專案小組調查，8日凌晨，梁某華（男、43歲、廣東省化州市人）、謝某芳（女、46歲、廣東省化州市人）在寧波某地自殺身亡，女孩至今下落不明，目前案件正在進一步調查之中。

▼章軍看著對方傳來的女兒影片，忍不住掉下淚來。（圖／翻攝《浙江新聞》）

警方說，章子欣身高130公分左右，體態微胖、長髮綁辮子、戴紅框眼鏡。根據監視器畫面，女童與梁、謝三人於7日傍晚5時23分，在寧波市象山縣松蘭山旅遊度假區黃金海岸大酒店門口出現，女童當天身穿上白下綠連衣裙、灰色涼鞋，之後未發現孩子蹤影。

章軍轉述警方的話稱，女兒的市民卡已在象山海岸邊找到。他透露，在讓對方趕緊把孩子送回來的交談中，沒被要一分錢，「我和他們也無冤無仇的，為什麼要帶走我女兒？」

女童姑丈王先生告訴《南方都市報》記者，搜救隊發現市民卡旁邊還放著一瓶喝完的雪碧。而今早，7支搜救隊伍、約260多人集結在事發地海域、森林等附近，還出動無人機、聲納展開陸海空搜救。

▼女童父親等待奇蹟出現。（圖／翻攝《浙江新聞》）

▼警方公布章子欣4日出現在高鐵站的畫面。（圖／翻攝「平安淳安」微博）

▼警方公布這對男女4日出現在高鐵站的畫面。（圖／翻攝「平安淳安」微博）

章軍獨自一人來到事發海邊，望著海上的搜救隊伍，期待著奇蹟的出現。他出示租客5日發給他孩子在海邊玩的影片，只見女童套著游泳圈站在沙灘上，開心跑向鏡頭。

章軍哭著說，男租客6日在朋友圈發一段女兒在網路預約車上睡覺的影片，配文說「認了個女兒，並睡得十分香甜」，而隔天刪了影片。他看這段影片好幾度落淚說，5日就感覺不對勁，很多影片都保存下來，怕真出事時可以有幫助，到6日女兒還沒回來就很擔心了。

章軍表示，有網友說整起事件是孩子母親和家人策劃的，他認為不可能，因女孩母親16歲就和他在一起，17歲生了孩子，她沒這個能力做這事。而他後來離婚，現在是單親爸。據了解，前妻老家在重慶，正在趕來象山的路上。

►2房客拐走9歲女兒「當花童」輕生亡…孩子失蹤 父：爸爸想妳快回家

▼警方公布章子欣和男女7日出現在監視器的畫面。（圖／翻攝「平安淳安」微博）

▼警方公布7日監視器拍到章子欣和男女的畫面，女童當天穿上白下綠連衣裙、灰色涼鞋。（圖／翻攝「平安淳安」微博）

女童失蹤事件時間軸：

●4日

章子欣被兩名租客以帶去上海喝喜酒當花童為由騙走。

●5日

兩名租客向章父發布多段影片，顯示章子欣平安。

●6日

約定好在當天送回孩子，章家人卻未見孩子蹤跡。

●7日下午2點左右

當被問及為何未送回孩子，租客表示正在寧波玩，買不到回來的高鐵票，並拒絕章軍開車來寧波接孩子的要求。

●7日傍晚5時23分

據警方通報，租客及孩子三人在寧波市象山縣松蘭山旅遊度假區黃金海岸大酒店門口監視器出現，章子欣當天身穿上白下綠連衣裙、灰色涼鞋，之後未發現孩子蹤影。

●7日深夜11時1分

監視器顯示，租客兩人在爵溪街道東門十字路口，搭乘浙BT9**1計程車離開。

●8日凌晨0時許

據警方通報，租客兩人輕生身亡。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995





►2房客拐走9歲女兒「當花童」輕生亡…孩子失蹤 父：爸爸想妳快回家

►景區獨遊…英國海歸萌妹遭「猥褻凌虐＋推下懸崖」慘死 恐怖男：找個人陪葬

