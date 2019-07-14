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港府民間矛盾未解　傳媒公會、沙田「反送中」遊行接力登場

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▲香港沙田區14日舉行遊行。（圖／翻攝臉書香港電台視像新聞RTHK VIEWS）

▲香港沙田區14日舉行遊行。（圖／翻攝臉書香港電台視像新聞RTHK VIEWS）

記者魏有德／綜合報導

香港政府宣佈擱置《逃犯條例》修法，但政府與民間的矛盾仍未平息，民眾遊行集會活動接二連三登場。香港傳媒公會14日上午便號召新聞界走上街頭，舉行靜默遊行，要求警方尊重新聞自由。此外，民間基於反修例而組織的地區性遊行活動下午也在沙田區接力舉行，這也是沙田區30年來首度舉辦遊行活動。

▲香港沙田區14日舉行遊行。（圖／翻攝臉書香港電台視像新聞RTHK VIEWS）

香港民眾舉辦的反對《逃犯條例》遊行活動14日由沙田區接力上水區舉行。據了解，遊行路線將經過沙田新城市廣場周邊，終點在商場對面的客運總站。由於昨日舉行的上水區遊行過程中，民眾曾與香港警方數度爆發小規模推擠衝突，港警也針對沙田馬場周圍及遊行途經的商場附近加強警力戒備。

遊行主辦方「沙田一隅」強調，沙田區上次大遊行是30年前，本次遊行將維持「五大訴求」，包括撤銷對示威者的控罪、取消暴動定性、追究開槍責任、撤回修例，及實行真雙普選等。

▲香港傳媒公會14日發起靜默遊行。（圖／路透社）

▲香港傳媒公會14日發起靜默遊行。（圖／路透社）

而14日早上也有香港傳媒公會號召新聞界參與的「靜默遊行」。發起原因主要是抗議自6月起，因《逃犯條例》修訂的香港示威者發起的遊行集會活動中，部分記者在採訪時與警方發生衝突，多名記者遭警方以過當行為阻止採訪。

▲香港新聞界遊行，參與者身著黑衣或反光背心表達訴求。（圖／路透社）

▲香港新聞界遊行，參與者身著黑衣或反光背心表達訴求。（圖／路透社）

《BBC中文網》報導，遊行由香港記者協會、攝影記者協會、電台節目製作人員工會等七個團體發起，遊行隊伍從金鐘的夏慤花園出發，途徑警察總部，最後到達特首辦。不少參與者身著黑衣和反光衣，舉著「停止警暴、捍衛新聞自由」的標語。

▲港府宣佈擱置《逃犯條例》修法，但政府與民間的矛盾仍未平息，遊行活動接力登場。（圖／路透社）

▲港府宣佈擱置《逃犯條例》修法，但政府與民間的矛盾仍未平息，遊行活動接力登場。（圖／路透社）

報導稱，香港記者協會主席楊健興表示，最近一連串示威活動中，記者多次成為警方驅趕、辱罵和打擊的目標。自6月9日以來，記協收到29宗具名投訴，指證警方涉嫌對記者使用過度武力及阻撓記者採訪，其中27宗已交監警會調查。

宣言還指，警方一再以公布影像的方式放出消息，行政長官多次出席活動沒有通知傳媒，懷疑這些做法是為了迴避記者，試圖將記者變成傳聲筒，宣言要求行政長官林鄭月娥以及警隊高層正視警方阻撓甚至攻擊記者的行為，由獨立人士徹查警方對傳媒的干預。
 

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關鍵字：香港,逃犯條例,反送中,傳媒公會,沙田,特派現場

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