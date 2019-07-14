示威男遭港警追趕！下秒跨出欄杆「吊掛」三層樓高天橋...目擊人群嚇歪尖叫

▲示威者差點從3層樓高的天橋墜下，畫面驚險。（圖／路透）



記者蔡儀潔／綜合報導

「光復上水」遊行13日下午舉行，但警民在遊行結束時爆發衝突，港警於晚上8點開始清場。正當大批警員到上水廣場天橋驅散人群時，一名男子疑似因被警方追趕，擔心被捕，情急之下跨出欄杆，幾乎從三層樓高的天橋墮下，現場人士紛發出尖叫聲，畫面觸目驚心。

據《香港01》報導，現場目擊者稱，當時一名身穿白衣的督察手持警棍，從地鐵站方向追趕該名男子；他被追趕進入上水廣場，督察一直緊跟在後，之後男子跑到珠寶店門外時，該名督察將他按在地上，示威者其後掙扎離開，跑到事發天橋位置。

他表示，懷疑該名示威者看到有其他警員從前方而來過於驚恐，情急之下翻過天橋欄杆，準備一躍而下，隨後有數名警員趕上，及時將他拉回天橋。

▲警方將男子救了上來 。（圖／路透）

事發後，大量記者不斷追問該名示威者，「是否自行跨過欄杆或被人推下去」，但男子未發一言，而一旁的警員則回應稱，「我們剛剛才救了他上來」、「不救你你已經摔死了」、「你有沒有良心？我們剛剛才救了你，你本末倒置？」

警方發言人稍晚表示，警方今晚在上水港鐵站清場期間，一名男子涉嫌阻礙警方防線推進，警方嘗試上前向該名男子瞭解，但他突然逃跑，及至上水廣場天橋時跨出欄杆，企圖躍下，警方立刻抓緊該名男子並將他救回行人天橋內；經初步調查後，該名男子涉嫌非法集結被捕。

▲遊行結束後，警民發生衝突 。（圖／路透）

此次「光復上水」主題圍繞反對水貨客佔據北區。北區水貨客關注組發言人、遊行申請者梁金成下午4點49分宣佈遊行結束，初步估計最少3萬人參與。他再次重申這次遊行的六大訴求，包括取消一周一行、建立水貨客入境黑名單等。