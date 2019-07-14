影／月收入破萬人民幣 　湖南小伙「轉筆」神技網路爆紅

▲湖南18歲年輕人林清偉因轉筆神技成為網路紅人。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖南一名18歲少年林清偉近日因「轉筆」的影片在網路上流傳而走紅。林清偉藉由轉筆，月收入超過萬元人民幣，也讓外界對於「轉筆」這項在課堂上一般人做過的小動作，有了新的認識。林清偉表示，父母曾極力反對，認為轉筆是「不務正業」，自從他向外界證明，轉筆也可以養家餬口，「父母便不再反對了。」

▲夜光模式下的轉筆技藝。（圖／翻攝大陸網站）

影片中，特製的筆在他手指間跳動，做出各種不同旋轉方式的高難度動作，除了運用指腹，還可以在手掌、手背上移動，在夜光模式下，高速旋轉的筆，形成一道道光譜，加上視覺暫留的錯覺，極具觀賞效果。

《新京報》報導，湖南岳陽的18歲少年林清偉，目前是世界轉筆聯盟的會員。以「小指跳筆」這項技術而言，一般的人能跳二三十下，對他而言，小指跳筆能達到500多下，在國內幾乎沒有對手。

▲轉筆動作因其複雜多變和靈活自如的特點而聞名。（圖／翻攝大陸網站）

據「世界轉筆聯盟」官網顯示，轉筆（pen spinning）是透過手指控制筆（或短棒道具）進行花式表演的運動。轉筆的動作因其複雜多變和靈活自如的特點而聞名，同一招式的不同表現手法能產生完全不同的效果。

一般而言，多數人將轉筆歸類為一種手部極限運動或雜耍項目。目前，轉筆愛好者大多是14-21歲的年輕人，以學生群體為主。經過這些年輕群體的交流、創新與傳承，轉筆的招式數量已突破百種。

轉筆組織每年都會合辦世界比賽，相較於傳統的手部極限運動或雜耍項目，轉筆因其對影音平台的依存性和憑藉網路傳播發展的特殊性形成了別具一格的專屬文化。大陸近年已有企業著眼於發掘轉筆的商業潛力，並生產銷售轉筆相關產品和贊助轉筆文化發展。

