堅持多邊主義　亞投行年會盧森堡域外「首秀」

▲亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)總部設於北京。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）理事會年會在盧森堡舉行，這也是亞投行成立後首度在亞洲以外的區域舉辦。陸媒報導，本屆年會以「合作與互聯互通」為主題，理事會大會通過增加貝南、吉布提、盧安達為亞投行第九批新成員，使成員數首度達到100個。

▲亞投行理事會年會首度於域外(非亞洲地區)的盧森堡舉行。（圖／翻攝新華網）

《中新網》報導，亞投行副行長艾德明（Danny Alexander）表示，亞投行營運初期的項目從印尼的貧民窟改造，至經由土耳其連接亞塞拜然和南歐的天然氣管道，再到埃及的太陽能專案等。截至目前，亞投行已在18個成員國開啟45個項目，涉及貸款總額達85億美元（約2700億元新台幣，下同）。

報導稱，本屆年會期間，多名與會財金高官和各國人士均認為，亞投行的建立和發展是國際社會堅持「多邊主義」的體現，亞投行透過在基礎設施等專案中實踐綠色低碳標準，正幫助有關國家實現氣候變化《巴黎協定》所確立的目標。

西班牙《國家報》指出，中國大陸作為亞投行的第一大股東，本屆年會的重點放在加強亞洲和歐洲的互聯互通。歐洲則希望其企業能夠在亞投行推動的巨額投資中扮演重要角色。

▲亞投行理事會大會增加貝南、吉布提、盧安達為第九批新成員，圖中為行長金立群。（圖／翻攝澎湃新聞）

《日本經濟新聞》報導，亞投行行長金立群提到，亞投行自7月起在印度、土耳其等五國推出當地貨幣貸款的想法，在匯率波動比較明顯的國家，如果以當地貨幣提供資金，借款方能夠不受外匯市場動向的影響，安心拓展業務，「這一舉措可能成為中國主導的亞投行在發展中國家提高存在感的王牌。」

大陸財政部部長劉昆則認為，過去一年來，亞投行成員數量達到100個，順利獲得聯合國大會永久觀察員地位，貸款總額達到85億美元，並成功發行首筆美元全球債券，制定一系列重要戰略和政策，已成為多邊開發體系的重要一員。

亞洲基礎設施投資銀行成立於2015年12月25日，是一個官方性質的亞洲區域多邊開發機構，也是大陸「一帶一路」建設方針重要的一環。亞投行成立宗旨是為促進亞洲區域的建設互聯互通化和經濟一體化的進程，並且加強大陸及其他亞洲國家和地區的合作，是首個由大陸倡議設立的多邊金融機構，目前總部設在北京，會員數已達100個。

