快訊／蔡英文4小時快閃海地　飛抵聖克里斯多福及尼維斯

▲總統蔡英文聖克里斯多福及尼維斯。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／聖克里斯多福及尼維斯報導

總統蔡英文「自由民主永續之旅」於台北時間14日凌晨會晤海地總統摩伊士（Jovenel Moïse）並與海國官員進行雙邊會談。不過，訪團在當地停留不到5小時，便再搭乘專機啟程，於台北時間14日上午，抵達聖克里斯多福及尼維斯。

海地先前由於政局不穩，蔡英文本次國是訪問，為了不增添對方政府額外的麻煩，因此不安排過夜，短暫停留不到5個小時，就快閃前往聖克里斯多福及尼維斯。

蔡英文在跟海地總統會晤後表示，她很高興受到摩依士總統的邀請，前來海地訪問。這是她上任以來，第一次率團訪問加勒比海友邦的第一站。

▼總統蔡英文聖克里斯多福及尼維斯。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文表示，在會晤中，彼此對兩國共同關切事項交換意見，行程非常充實、有意義。除了今日行程看到的海地台灣商品展、以及「強化海地電網系統計畫」，過去這些年來，我們技術團也讓台灣培育優良稻種的技術，可以在這裡扎根發展，提升海地的自產稻米量，落實聯合國糧食安全永續發展的目標。

隨後，蔡英文便在海地當地時間晚間搭機，率訪團前往聖克里斯多福及尼維斯，於當地時間晚上9時50分抵達。克國總理哈里斯（Timothy Harris）於機梯前迎接，經過機場歡迎儀式後，訪團便在深夜抵達下榻的飯店。

▼總統蔡英文聖克里斯多福及尼維斯。（圖／記者陶本和攝）