「台灣是經濟成長模範」　海地總統向蔡英文喊話：期望能多投資

▲海地總統摩依士(Jovenel Moïse)。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／海地太子港報導

蔡英文總統「自由民主永續之旅」於台北時間14日上午，抵達友邦海地出席「海地灣商品展開幕典禮」。海地總統摩依士(Jovenel Moïse)在致詞時表示，海地遭遇非常多困難，台灣是經濟成長的模範，期望台灣能投資海地，「台灣發展模式非常讓我嚮往」。

海地先前由於政局不穩，蔡英文本次國是訪問，為了不增添對方政府額外的麻煩，因此不安排過夜，短暫停留不到5個小時，就快閃前往聖克里斯多福及尼維斯。

其實，海地先前已經多次傳出邦交動搖的消息，近期該國的政局也不穩定。摩依士在致詞時就坦言，目前遭遇非常多的困難，但台灣是他們經濟成長的模範。他認為，經濟成長最大障礙是貧困，以及政治不穩定，但經濟成長是跨領域的議題，不論是對海地、海地產業，還是國際夥伴，都非常重要。

摩依士說，他在去年訪問台灣時，就鼓勵台灣企業到海地投資，而「海地強化電網計畫」就象徵兩國投資潛在利益的計畫，「本人因此借助蔡英文總統來訪的機會，呼籲國會議員，儘速通過這項計畫」。

摩依士表示，海地目前遭遇政治問題，並不是兩國發展關係的障礙，很多國家在發展的道路上也經歷很多，有些甚至經歷過戰爭，其他國國家也有非常嚴重的社會動亂。

摩依士指出，台灣在國家發展道路上，也曾經遭遇過困難，但是台灣人民投入在建設上，以致於經濟有非常可觀的成長，特別是在缺發天然資源時，達成驚人的目標。

「台灣發展模式非常讓我嚮往。」摩依士呼籲所有海地人，不論意識形態如何，應該要讓海地成為和平地區，以利海外投資可以到海地。

摩依士強調，台灣也遭遇非常多政治障礙，不論是兩岸關係或國際關係，但台灣人知道國家利益至上的道理，「確實台灣跨越許多經濟、政治與社會障礙，達成驚人的經濟成就」。

▼總統蔡英文抵達友邦海地。（圖／記者陶本和攝）

