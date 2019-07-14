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曾婉拒入民進黨…花半年才答應幫忙　卓榮泰、羅文嘉FB歡迎林飛帆

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▲▼616撐香港反送中遊行,林飛帆。（圖／記者季相儒攝）

▲林飛帆。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

太陽花學運領袖林飛帆確定出任民進黨副秘書長，民進黨主席卓榮泰14日搶先在臉書上公開歡迎林飛帆的加入，他表示，相信這位民主新夥伴會帶著那些年的勇氣和赤忱，再次引領台灣公民社會，攜手迎向任何強大的挑戰。而民進黨秘書長羅文嘉也在臉書上提到，他曾經在2月底被林飛帆明確拒絕，很謝謝對方現在願意在民進黨最艱苦時候加入，「我要說的不是恭喜，而是挺住！！」

「翻開四百年的台灣歷史，每一個階段都有感人肺腑的故事，台灣民主發展的每一個過程，也總有幾個名字，會讓人想起那些年我們一起追求的勇氣⋯⋯」卓榮泰14日在臉書上提到，他在2019年元旦曾誓言要努力把台灣社會對民進黨的「問號」變成「驚嘆號」，這半年多來，經歷一次又一次的挑戰與考驗，許多老朋友表達了對台灣前途的憂心，也有許多在各行各業的年輕朋友跳出原本舒適的生活圈，在民進黨最艱難的時刻，毅然加入這個戰鬥團隊，創造一個又一個的「驚嘆號」。

▲▼民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

卓榮泰說，檢視過去的經驗和未來各種不同的衝擊，他必須承認，此刻民進黨改革的力道還不夠強大，尚不足以燃起人民的熱情，所以必須要有新的戰略、新的思維、新的力量，改變過去的作法，破除人民的不滿；黨需要更多更多有批判性、又有活力的新細胞，讓他們可以再年輕一次、再徹徹底底的改變、堅持走在正確道路上！

卓榮泰表示，由衷地感謝始終堅守崗位、無怨無悔的黨內先進同志及願意為了台灣再投入、再拼一次的工作夥伴，「你們的精神令人敬佩！」這將是「變陣型」的完成式，與社會「大對話」的進行式，更會是優秀台灣新世代的未來式。

卓榮泰強調，年輕的戰士們，「你們選擇了戰場就必須勇往直前，承擔非凡的使命，更要像前輩們一樣，不計毀譽、不懼反撲，一生守護台灣、守護家園。經過五個月互相暸解與深談，變陣型中重要的佈陣即將就位⋯⋯我相信他會帶著那些年的勇氣和赤忱，讓台灣社會看見他的進步與成長，再次引領台灣公民社會，攜手迎向任何強大的挑戰。歡迎民主新夥伴，林飛帆。」

▲▼民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者蔣婕妤攝）

羅文嘉也於14日下午在臉書上提到，他在今年1月15日發訊息給還在英國念書的林飛帆「何時回國？」對方預計29日的飛機回台後，自己便回答「回來後找時間聊。」不過「這一聊，就聊了半年，直到上週他終於答應來黨部幫忙。其實二月底，他已經明確婉拒我的提議，他願意為明年選舉貢獻一己之力，但加入民進黨就有些困難了。」

羅文嘉說，他知道對很多人來說，要加入此時的民進黨會有很多猶豫，但是自己常會用自身經歷與對台灣未來的研判，鼓舞大家。只是林飛帆這一世代和他的世代有很大不同，民進黨早已不是當年反抗獨裁的理念型政黨，經過兩次輪替執政後的民進黨，一方面政治席次擴張，一方面黨內權力組成也大有不同，簡單說就是一個世俗化政黨。

羅文嘉表示，一個世俗化的政黨，面對權力鞏固與理念堅持間的拉扯，當然無法跟運動型政黨比較，必須考慮世俗政治的得失衡量，這種拉拔常常讓以理念至上的參與者難以適從，到底是失去理想、向現實低頭？還是暫時妥協、以退為進？但是在實務政治上，社會的進步，確實不是靠直線全速前進，提出問題是一回事，解決問題又是一回事，高唱理想主旋律動人，動手解決改善問題磨人。「我很佩服在理想道路上踽踽獨行的人，也佩服在現實染缸裡不放棄的人。」

羅文嘉稱，前者不向權力低頭，像高舉一盞微弱明燈的人，希望留給混濁社會一點指引或牽制。後者則像化糞池裡的某種微生菌，努力讓坑裡的惡臭或病菌損害降低，經過分解沈澱程序，讓外排的水能夠好些。獨行者寂寞，微生菌庸碌，而社會同時需要這兩種角色。

「我很清楚自己選擇扮演的角色，所以沒有什麼怨言。」羅文嘉認為，人在深坑裡、心在高山上，是我自處的哲學，有時候拼命說服大家爬上高山，遠離塵囂，但現實上不可能所有人都一天到晚待在青山裡，否則一堆世俗生活雜事誰來處理。人類社會不可能沒有政治，就只好讓政治不要那麼不堪。「飛帆願意在民進黨最艱苦時候加入，他拒絕了很多更好條件的邀約，也放棄了待在高貴不惹塵埃的位置，我要說的不是恭喜，而是挺住！！」

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關鍵字：卓榮泰,羅文嘉,林飛帆,民進黨

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