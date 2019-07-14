獨／正妹撩衣露「長輩」自拍　背景竟是中山一派出所！

▲一對情侶居然在派出所對面大玩裸露自拍、正妹女主角還大方露臉。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

真是嚇死寶寶了！日前北台灣情色圈流傳一組「野外露出調教」驚人照片！一對情侶凌晨在台北市街頭當街玩起野外露出調教遊戲並自拍留念，最讓情色圈內老司機嘆服的是：這對情侶大玩野外露出自拍的地點就在台北市中山北路一段，中山警分局轄內的中山一派出所對面騎樓，讓不少老司機嘖嘖讚嘆：「真的是跟天公伯阿借膽！」「你們不怕拍照同時被警察杯杯請回去喝茶嗎？」

這組大膽到讓人噴鼻血的野外露出香豔照片，日前在不少情色圈內流傳、並透過臉書社團、手機LINE群組發送。女主角身穿長袖褐色針織衫、在派出所對面戴著頸圈和口球、大膽撩起上衣露出「豐滿長輩」讓男友自拍、正妹行頭就如同日本AV女優般，她作風大膽的露出雙峰上還箝著乳頭夾，原圖無碼女主角大方露臉，加上拍攝地點就在派出所正對街口騎樓下，兩人忘情自拍時直接把派出所當背景留念、讓不少老司機紛紛讚嘆：「這也真的太敢了吧！」「根本就是挑戰警方！」

對此轄區中山警方表示：對於公然拍攝猥褻裸露照片、及傳播瀏覽分享已有觸犯刑法公然猥褻、散播猥褻物品罪之虞、對於民眾在派出所旁忘情演出，警方仍提醒如果有更多線索、警方定會主動調查偵辦、警方呼籲民眾切莫因貪圖好玩、刺激觸法、同時也請民眾切莫公開流傳這些猥褻照片。

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