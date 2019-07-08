苦追不成駭進雲端驚見「豪放女」　他狂下載挾性愛影照恐嚇50萬

▲陳男追求女網友遭拒，竟駭進她的手機雲端抓取性愛影照。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫stocksnap）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子單戀女網友始終追不到，竟駭進女網友的手機雲端，取得女網友裸照、散布到網路上，並恐嚇被害人付50萬元，否則要上傳更多她和男友的性愛影片，陳男還狡猾地選擇用難以追蹤的比特幣付款，但被害人不理會，直接報警，台北地檢署8日依散布猥褻物、恐嚇、洗錢等多罪將陳男起訴。

▲陳男狡猾的要求被害人用無法追查的比特幣來付錢。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

據了解，陳男(28歲)平時常沉迷於網路世界，認識了本案被害女網友後，驚為天人，展開追求的結果卻是慘遭拒絕，沒想到陳男腦羞之下，竟利用網路駭客技術，破解女網友的電子郵件密碼，駭進女網友購買手機時就內見的雲端儲存空間。

剛好女網友喜歡自拍一些清涼裸露的照片，還有和男友激情時的影片，陳男一進入雲端發現這些影照後，就將部分內容po上網路，並要脅被害人，支付相當於新台幣50萬元的虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)，否則會把更多內容上傳網路。

被害人報案後，檢警很快就循線逮到陳男，但是因為陳男刪除自己過去上傳過的檔案後，無法保證，未來網路上不會有其他人再繼續轉傳相關影照，和解破局，台北地檢署8日依散布猥褻物、恐嚇、妨害電腦使用、洗錢等多罪起訴陳男。

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