大讚蔡英文紐約行　管碧玲：傳達台灣捍衛民主成果

▲總統蔡英文於哥倫比亞大學發表演說。（圖／蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文出訪過境美國紐約。一同出訪的民進黨立法院黨團幹事長管碧玲14日表示，蔡英文在紐約這兩天傳遞給美國的是「台灣的氣質」，也道盡台灣人民成功爭取民主的歷史，及享受民主成果、捍衛民主成果的集體意志。

管碧玲在臉書表示，蔡英文一日拼三國，她親身見證蔡英文鐵人一般的意志力和活力，在紐約這兩天，蔡英文每一次演講、座談、致詞、以致於回答問題，傳遞給美國的是「台灣的氣質」，把台灣的氣質和格局，展現到一個文明與進步國家的高尚水平。

管碧玲指出，蔡總統在哥倫比亞大學演講時說，談到在數位化時代，假訊息能在短短數小時內積非成是，而因應這個威脅最困難之處，是如何在國家安全和言論自由間求取平衡，台灣已經邁出了第一步，很多學生都問到對抗不實資訊的經驗。

管碧玲提到，蔡英文回答時提到為了不傷害言論自由，新的法律修正只把規範管制範圍，局限在很小的領域，期間蔡總統不斷地談言論自由的重要，強調必須在「防止錯誤的資訊破壞民主」與「言論自由的保護」間取得平衡，選擇一個適當的管制範圍。

管碧玲還說，蔡英文在描述尋找這個平衡的心路歷程時說「言論自由對台灣人民而言，非常重要，因為台灣人民是經過非常長遠的努力才爭取到言論自由，所以我們特別珍惜。」

管碧玲認為，所謂「台灣的氣質」在這段話中間，被蔡英文論述出來，這段話道盡台灣人民成功爭取民主的歷史，及享受民主成果，並捍衛民主成果的集體意志；「這不是人類文明與進步的高尚水平嗎？台灣是民主的燈塔、台灣在捍衛民主的前線，台灣的故事，台灣的氣質，小英傳遞得既高尚又尊嚴」。