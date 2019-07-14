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上水清場10港警掛彩送醫　2男「涉非法集結」遭拘捕

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▲▼光復上水,反送中 。（圖／路透）

▲警方與示威者爆發衝突。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「光復上水」遊行13日下午結束後，示威者和警方爆發衝突。香港警方今（14）淩晨發稿，稱有示威者衝擊防線，蓄意使用鐵枝、疑似刺激性粉末及液體等武器及物品主動襲警，其中10名警員受傷送院，經治療後已經出院；另外，行動期間共拘捕2名男子，其中1人曾企圖跳橋。

▲▼光復上水,反送中 。（圖／路透）

▲示威者站滿天橋和馬路 。（圖／路透）

香港警察在官方臉書po文，稱遊行活動結束後，有大批人士在龍琛路、龍運街及新運路一帶非法集結，警方發現有人在短時間內有預謀及大規模派發頭盔、眼罩等裝備，並在現場收集大量鐵枝及其他攻擊性武器，拆毀附近鐵欄，以水馬、鐵欄及其他雜物堵塞道路；同時，警方發現有示威者與其他人士發生爭執，但當警方介入時，有個別示威者嘗試衝擊警方並圍堵警務人員。

警方表示，期間有大批暴力示威者衝擊警方防線，蓄意使用鐵枝、疑似刺激性粉末及液體等不同的武器及物品主動襲警，導致多名警務人員手腳及臉部受傷；經多次警告無效後，警方於13日晚上約8點採取清場行動，並於晚間10點半完結，所有堵塞道路已重開。

▲▼光復上水,反送中 。（圖／路透）

▲一名示威者險墜橋，形勢驚險。（圖／路透）

警方提到，13日的行動中共拘捕2名男子，涉嫌非法集結及欠交罰款，其中一名被捕男子涉嫌阻礙警方防線推進，當員警嘗試上前向該名男子瞭解，他突然逃跑至上水廣場行人天橋，並跨出欄桿企圖躍下，員警立刻捉住他，且救回行人天橋內；經初步調查後，該名男子涉嫌非法集結被捕。

港警重申，「警方強烈譴責暴力示威者的刻意襲擊行為，並強調會對所有非法及暴力行為進行調查，追究到底。」政府發言人也回應稱，政府向來尊重市民以和平、理性和有序的方式表達意見和訴求，但少數示威人士經常以暴力衝擊和作出破壞，相信絕大部分香港人都反對這些違法行為。

▼有示威者頭部受傷 。（圖／路透）

▲▼光復上水,反送中 。（圖／路透）

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關鍵字：反送中,香港遊行,逃犯條例,粵港澳要聞,光復上水,上水清場

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