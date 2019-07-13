快訊／「光復上水」遊行結束爆衝突！港警施胡椒噴霧揮警棍

▲遊行結束後爆發衝突 。（圖／翻攝自香港電台）

大陸中心／綜合報導

反修訂《逃犯條例》觸發一連串示威衝突，今（13）日再有「光復上水」遊行，但就在5點遊行結束時，警民發生爆發衝突，市民與警員推撞，警方兩度施放胡椒噴霧及揮動警棍。到了5點25分，有人於天橋上向橋下警員投擲雜物，有警員頭部受傷，另有中年男子額頭受傷坐在地上。

▲警民發生推撞 。（圖／翻攝自香港電台）

綜合港媒報導，此次「光復上水」主題圍繞反對水貨客佔據北區。示威人群於下午3點在香港北區運動場聚集，部分人手持針對水貨客的簡體字標語，亦有多名泛民立法會議員身穿黑衣出席，集合時還拿著保礦力合照。遊行隊伍下午3點半出發，當地9成的水貨店則關門不做生意。





▲大批員警到達現場 。（圖／翻攝自香港電台）

下午4點49分，梁金成宣佈遊行結束，初步估計最少3萬人參與。他再次重申這次遊行的六大訴求，包括取消一周一行、建立水貨客入境黑名單等，並呼籲市民參與明(14)日的沙田遊行。

到了下午5點，遊行結束的隊伍與警方爆發衝突，有警員施放胡椒噴霧，示威人士舉起雨傘遮擋。到了5點30分，大批警員陸續進入北區大會堂，並戴上防暴裝備。

隨後，警員將部分示威者押進北區大會堂，其他示威者則將長傘投擲進內洩憤，有警員面部受傷流血。警方在新運路十字路口驅趕示威者，多次出動警棍及胡椒噴霧，有示威者及記者跌倒受傷，情況混亂。

▲一名示威者被按在地上制服。（圖／翻攝自香港電台）

新運路另一端於5點45分再爆衝突，有人向警員不斷投擲雜物。警方宣布現場為非法集結，並舉起紅旗，隨後數名員警被大批示威者包圍、投擲雜物。到了5點55分，大批防暴警向示威者推進，協助被包圍警員離開，期間不斷揮舞警棍及胡椒噴霧，一名示威者被按在地上制服。

據報導，現場消息指，早前有人士在屈臣氏位置挑釁示威者，警方將該名人士帶上天橋，其後釀成衝突場面。

▼示威者架設障礙物。（圖／翻攝自香港電台）

▼ 試圖阻止警方前進的阿伯。（圖／翻攝自香港電台）

▼ 倒地的女市民。（圖／香港電台）