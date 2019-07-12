看見水利之美！　桃農田水利會百週年攝影賽成績揭曉

▲員工組金牌獎黃淑華攝影作品。（圖／水利會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

透過鏡頭，看到水利之美！桃園農田水利會慶創會百週年舉辦攝影比賽，12日進行參賽作品評選，由總幹事黃金德主持。黃金德說，桃園有千塘城市美稱，埤塘是桃園獨特的美景與文化，此次攝影比賽參賽熱絡，經過評選，由陳紫晴與黃淑華，分別拿下社會組與員工組冠軍，各可獨得25,000元商品禮券，作品將收錄該會水利專刊。

▲社會組金牌獎陳紫晴攝影作品。（圖／水利會提供）

桃園農田水利會指出，「創會100週年水利之美攝影比賽」，是以該會轄管灌區的埤塘綠美化暨水利設施為攝影主題，由於桃園農田水利會與石門農田水利會轄管的灌區，許多民眾常不甚清楚，因此12日評審於進行參賽作品評選，首先在數百張的社會組參賽攝影作品中，挑出23張非桃園農田水利會灌區的參賽作品後，開始進行嚴謹的評選作業。

▲參賽作品評選，挑出23張非桃園農田水利會灌區的參賽作品。▼開始進行嚴謹的評選作業。（圖／記者楊淑媛攝）

社會組與員工組參賽的攝影作品，皆經過5輪的挑選，評選出金、銀、銅牌各1名以及5名優選、20名佳作；攝影比賽作品的評選由桃園攝影協會邀請楊雅婷、楊藍田、王蒙楊、何財明、張善暉5人及該會主任工程師黃文城、資訊室主任陳建國、專門委員謝清文、總務組股長彭烱博等人擔任評審，全程公開透明。

▲公開評選。（圖／記者楊淑媛攝）

入選名單如下：社會組：金牌-陳紫晴；銀牌-秦翊庭；銅牌-陳文欽；優選：陳鴻昌、陳鴻昌、王漢記、盧璟玲、葉世賢。佳作：顏阿郁、顏阿郁、王漢記、簡文發、簡文發、簡文發、陳啟瑞、林清沐、蔡碧宸、蔡佳羽、陳紫晴、陳紫晴、葉世賢、葉世賢、周文章、周文章、康智慧、林湘羚、范文忠、李芝屏。

▲公開評選。（圖／記者楊淑媛攝）

員工組：金牌-黃淑華；銀牌-陳鄭德；銅牌-康智慧；優選：林志浩、胡明豐、黃淑華、林榮輝、陳鄭德。佳作：林志浩、楊崇億、楊崇億、張哲瑜、林哲毅、鐘紹文、高世寬、馬家齊、徐國揚、李奐莉、王月玲、廖啟男、廖啟男、呂財榮、邱偉琪、林榮輝、林榮輝、康智慧、康智慧、陳鄭德。