人妻外遇嗲喊送「大驚喜」！小王甜回：我的心已給了妳　丈夫痛心提告

▲桃園一名藍姓男子明知蘇姓女子已婚，卻仍和對方交往外租同居。（示意圖／視覺中國CFP）

地方中心／桃園報導

桃園一名藍姓男子和已婚的蘇姓女子交往，蘇女的丈夫發現2人通姦怒控藍男向他求償100萬元；藍男卻聲稱自己因病服藥所以不能「人道」，僅把蘇女當親妹妹看待，但案經法官審理卻發現，他曾傳訊說「我的心已經給了妳」，蘇女也傳訊稱對方「老公」，法官認為2人的行為已逾越一般男女社交程度，有侵害蘇女丈夫配偶權行為，因此判藍男須賠償10萬元。

判決指出，蘇女的丈夫指控，與老婆在2016年結婚，但藍男卻在2018年間對他妻子展開猛烈追求，2人還一起租房在外同居，對話紀錄更充滿鹹濕內容，讓他身心俱疲需靠藥物才能入睡，對方不斷糾纏妻子，甚至還對他挑釁，因此怒對藍男提告求償100萬元。

對此藍男供稱，蘇女向他說心情不好，要陪看電影，還說與丈夫感情不睦，要求他代為尋找租屋處，更在他手上畫愛心稱當天是紀念日，若到約定日期字跡未消失，就會給他「大驚喜」；後來2人前往虎頭山，蘇女主動勾他的肩膀還親吻，並說這就是「大驚喜」。

藍男還提到，蘇女與他同住時，洗澡上廁所都不關門，深知對方在暗示他，但因自己自律神經失調須服藥治療，無法「人道」，因此僅將對方當作親妹妹看待。

然而法官認為，藍男與蘇女原本是保齡球館顧客與店員關係，在得知對方與丈夫感情不合打算搬離原住處後，不但未阻止搬離，反倒協助尋找租屋處等等，且2人的對話內容曖昧，「我只知道你是我老公」、「我會清楚明白的告訴她，因為我的心已經給了妳。」法官認為2人交往已逾越一般男女關係，因此判藍男須賠償對方10萬元。可上訴。

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