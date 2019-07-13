　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

放話「加料」神隱1周　郭芷嫣「雙眼浮腫、戴口罩」做3小時筆錄憔悴離開警局

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／桃園報導

長榮航空前空姐郭芷嫣在「通訊群組」放話要在機師餐內「加料」，更揚言要「電爆」罷工落跑者，對話截圖流出曝光，長榮認為有影響飛安之虞記她兩支大過免職。郭芷嫣神隱1周後，13日下午1時許在律師陪同下，前往桃園蘆竹警分局應訊，不過她刻意從側門進入躲媒體，目前已做完筆錄走出警察局。

▲▼郭芷嫣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空前空姐郭芷嫣。（圖／記者沈繼昌拍攝）

郭芷嫣日前在Line群組放話「中途跳船的，電爆」、「不電落跑的電誰」、「80列車，已起程」，引起外界議論，導致形象由白轉黑。雖然工會急忙澄清「應是大頭照遭盜用發言」，但郭芷嫣卻承認是本人發言。

郭芷嫣公布15張對話截圖還原真相。（圖／翻攝自Facebook／桃園市空服員職業工會）

▲郭芷嫣對話截圖曝光。（圖／翻攝自Facebook／桃園市空服員職業工會）

針對此事，桃園市空服員職業工會認為，公司對員工個人私下行為舉止過度放大檢視，「有因其工會幹部的身分與積極參與工會活動之故，而放大懲處的疑慮。」工會強調將會全力協助郭芷嫣。空服員職業工會秘書長鄭雅菱以「慢跑還沒到最後，挺郭芷嫣平安回家」為題，在臉書PO文挺郭指出，「現在大家回去了，只有她一個人留在外面，讓我們陪她再多跑一段路，好嗎？」

桃園市蘆竹警察局受理郭芷嫣放話加料案件，依違反《民用航空法》規定於9日傳喚她到偵查隊做筆錄，但郭當天突然電話告知警方「精神狀況不佳、還沒回復」取消筆錄、「改天再約」，然而事隔2天就遭長榮航空決議免職。 

郭芷嫣今下午前往桃園蘆竹警分局應訊，已做完3個小時的筆錄離開警察局，從影片中可見，她雙眼浮腫、戴著口罩，面容憔悴匆忙離開。

▲▼郭芷嫣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲郭芷嫣做完筆錄雙眼浮腫離開警局。（圖／記者沈繼昌拍攝）

▲▼長榮空服員罷工，桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣。（圖／記者李毓康攝）

▲郭芷嫣遭長榮免職。（圖／記者李毓康攝／ETtoday新聞雲資料照）

ET快訊
快訊／「光復上水」遊行結束爆衝突！港警施胡椒噴霧揮警棍
又有陸拳王嗆挑戰館長！MMA冠軍吳紫龍下戰書：我很討厭你
郭芷嫣神隱1周首露面！「雙眼浮腫」到案　憔悴做3小時筆錄
家族旅遊全變調！國道3號水泥車撞4小客車　7歲男童宣告不治

關鍵字：郭芷嫣,空服員,長榮,筆錄,放話,加料

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網戀纏7年淪市場血案！女13歲曾臉書示愛「弒母男友」：是我最想等的人

「加料」遭開除郭芷嫣到警局應訊　委任律師：她其實是被害者

放話「加料」神隱1周　郭芷嫣「雙眼浮腫、戴口罩」做3小時筆錄憔悴離開警局

家族旅遊全變調！曳引車「追尾」連撞4小客車　7歲男童搶救不治

女友透露「會和媽到菜市場」！網戀男友持刀蹲點　預謀行凶狠割頸

南投「碰瓷男」自躺引擎蓋製造假車禍　警：哦…他是路倒常客

行車糾紛砍斷他的手　兇嫌開瓦斯對峙…警「捆山豬」式扛出來

揮刀刺殺女友媽！嫌被逮時態度配合…2人到警局才知死訊「女兒崩潰痛哭」

1日教召未到！苗栗男辯「媽媽太忙忘了」慘遭送辦　判決結果出爐GG

女學生戀上補教名師　分手了還要對方代償學貸不成竟恐嚇

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

互不相讓！馬尾姐妹吵架哭不停　爸1招「輪流遊戲」秒止淚網推爆

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

陸客跳針：支持台灣早日回歸 他喊話「怕失去自由」網讚爆！

80kg高加索腿太長...游泳狂踩地 網笑慘：大人去兒童游泳池！

網戀纏7年淪市場血案！女13歲曾臉書示愛「弒母男友」：是我最想等的人

「加料」遭開除郭芷嫣到警局應訊　委任律師：她其實是被害者

放話「加料」神隱1周　郭芷嫣「雙眼浮腫、戴口罩」做3小時筆錄憔悴離開警局

家族旅遊全變調！曳引車「追尾」連撞4小客車　7歲男童搶救不治

女友透露「會和媽到菜市場」！網戀男友持刀蹲點　預謀行凶狠割頸

南投「碰瓷男」自躺引擎蓋製造假車禍　警：哦…他是路倒常客

行車糾紛砍斷他的手　兇嫌開瓦斯對峙…警「捆山豬」式扛出來

揮刀刺殺女友媽！嫌被逮時態度配合…2人到警局才知死訊「女兒崩潰痛哭」

1日教召未到！苗栗男辯「媽媽太忙忘了」慘遭送辦　判決結果出爐GG

女學生戀上補教名師　分手了還要對方代償學貸不成竟恐嚇

美妝控快來！Jo Malone香氛園遊會、品木宣言「戰痘營」　打彈珠拿禮物

國民黨民調將揭曉　郭台銘笑稱：應該把民進黨灌票的部分剔除

林俊傑受邀美職棒看球！再當溫布頓網球大使..跨運動界超狂

以最少血腥創造最大生理不適！《仲夏魘》優雅怪誕的極致

仟和億3台灣分析師被拘牽連楊世光　全因上海徹查股市「老鼠倉」

西門町封街3000人朝聖偶像！劉德華「獻唱1首歌」承諾：明年會再來

「嬰兒停止呼吸發紫」媽一路超速　警攔車遭吼…6分鐘按心臟救回

有氧天王肺活量遭質疑　潘若迪遭唱衰「吹三口就沒氣」

蔡英文過境紐約遭嗆　陳菊嘆：盼全世界每個人都能自由表達意見

網戀纏7年淪市場血案！女13歲曾臉書示愛「弒母男友」：是我最想等的人

社會熱門新聞

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

妻子小王偷情　人夫聽整晚忍辱抓..

即／國道3號連環撞　4小1大急..

到警局得知媽死訊　女兒不停痛哭

高雄果菜市場女子遭砍搶救不治

即／苗栗街頭尾隨砍殺　男遭陌生..

割頸殘殺女友媽！黝黑男落網

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝..

竹科旁今晚送肉粽　路線曝光....

曳引車追尾連撞4車　7歲男童不..

大社婦遭刺割頸亡　弒母男友拉著..

海七妹被框少拿錢　找乾哥10打..

廣德家快閃鳳山　民眾騎樓排到巷..

才交往2個月　狠男刺死女友媽

更多熱門

相關新聞

郭芷嫣應訊　律師：她是被害者

桃園空服員產業工會理事郭芷嫣日前因在空服員內部群組放話「電爆」、「entree機師餐內加料」等對話衍生風波，長榮航空以「違反民用航空法」提告，郭芷嫣13日在三位律師陪同下說明案情，對於案情內容，郭芷嫣沒有多做說明，委任律師沈靖家指出，郭在聊天內容中說家料只是玩笑話，遭有心人斷章取義，律師團把當天所有聊天前後內容提供警方參考，以釐清案情。

超辣空姐E級雪球左右晃　吳宗憲傻眼

郭芷嫣申訴成功　長榮被罰40萬

高潞・以用跳船民進黨？　時力：子虛烏有

力挺郭芷嫣！工會：「流出截圖者」製造恐慌

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

逢甲大學宿舍變身高級飯店

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

信開腿招桃花　女信徒集體躺地等師父

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

妻子小王偷情　人夫聽整晚忍辱抓猴

求四面佛救病危母！她飛泰國還願神展開

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！

Ella不想生沒戴套：畢竟我喜歡快樂

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

更多

最夯影音

更多

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面