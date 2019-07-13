放話「加料」神隱1周　郭芷嫣「雙眼浮腫、戴口罩」做3小時筆錄憔悴離開警局

地方中心／桃園報導

長榮航空前空姐郭芷嫣在「通訊群組」放話要在機師餐內「加料」，更揚言要「電爆」罷工落跑者，對話截圖流出曝光，長榮認為有影響飛安之虞記她兩支大過免職。郭芷嫣神隱1周後，13日下午1時許在律師陪同下，前往桃園蘆竹警分局應訊，不過她刻意從側門進入躲媒體，目前已做完筆錄走出警察局。

▲長榮航空前空姐郭芷嫣。（圖／記者沈繼昌拍攝）

郭芷嫣日前在Line群組放話「中途跳船的，電爆」、「不電落跑的電誰」、「80列車，已起程」，引起外界議論，導致形象由白轉黑。雖然工會急忙澄清「應是大頭照遭盜用發言」，但郭芷嫣卻承認是本人發言。

▲郭芷嫣對話截圖曝光。（圖／翻攝自Facebook／桃園市空服員職業工會）

針對此事，桃園市空服員職業工會認為，公司對員工個人私下行為舉止過度放大檢視，「有因其工會幹部的身分與積極參與工會活動之故，而放大懲處的疑慮。」工會強調將會全力協助郭芷嫣。空服員職業工會秘書長鄭雅菱以「慢跑還沒到最後，挺郭芷嫣平安回家」為題，在臉書PO文挺郭指出，「現在大家回去了，只有她一個人留在外面，讓我們陪她再多跑一段路，好嗎？」

桃園市蘆竹警察局受理郭芷嫣放話加料案件，依違反《民用航空法》規定於9日傳喚她到偵查隊做筆錄，但郭當天突然電話告知警方「精神狀況不佳、還沒回復」取消筆錄、「改天再約」，然而事隔2天就遭長榮航空決議免職。

郭芷嫣今下午前往桃園蘆竹警分局應訊，已做完3個小時的筆錄離開警察局，從影片中可見，她雙眼浮腫、戴著口罩，面容憔悴匆忙離開。

▲郭芷嫣做完筆錄雙眼浮腫離開警局。（圖／記者沈繼昌拍攝）





▲郭芷嫣遭長榮免職。（圖／記者李毓康攝／ETtoday新聞雲資料照）