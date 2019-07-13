「加料」遭開除郭芷嫣到警局應訊　委任律師：她其實是被害者

▲桃園空服員產業工會理事郭芷嫣（右3）在律師陪同下到蘆竹分局出面說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園空服員產業工會理事郭芷嫣日前因在空服員內部群組放話「電爆」、「entree機師餐內加料」等對話衍生風波，長榮航空以違反「民用航空法」提告，郭芷嫣13日在三位律師陪同下說明案情，對於案情內容，郭芷嫣沒有多做說明，委任律師沈靖家指出，郭在聊天內容中說加料只是玩笑話，但遭有心人斷章取義，律師團把當天所有聊天前後內容提供警方參考，以釐清案情。

▲桃園空服員產業工會理事郭芷嫣面對媒體詢問相關案情，僅以謝謝關心帶過。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮航空罷工事件中有「南崁小辣椒」稱呼的郭芷嫣，神隱多日後，13日下午近1時左右在律師陪同下到蘆竹分局偵查隊應訊說明案情，直到下午3時40分左右結束，但因大批媒體守候，一度與媒體大玩躲貓貓，後來在律師建議下，大方從分局一樓門口上車離去，面對媒體詢問，郭僅以「謝謝關心」帶過。

▲桃園空服員產業工會理事郭芷嫣委任律師沈靖家說明偵訊重點。（圖／記者沈繼昌攝）

郭芷嫣委任律師沈靖家表示，郭芷嫣相關案情細節基於偵查不公開原則，他不便透露，但面對警方詢問時，把當時在內部群組中前後對話截圖提供給警方參考，其中包括「電爆」、「entree機師餐內加料」等內容，其實只是玩笑話，在委任過程中，律師團與郭在釐清問題時，郭其實是一個熱愛工作，不可能會霸凌其他空服員。

沈靖家還說，整起事件似乎是遭到有心人刻意斷章取義，把事情放大處理，導致郭在整件事情成為被害者，但她沒有多做解釋，選擇直接面對處理，目前已將群組對話截圖等資料全部給警方參考，以釐清整起事件來龍去脈。

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