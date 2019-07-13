國民黨民調將揭曉　郭台銘笑稱：應該把民進黨灌票的部分剔除

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨總統參選人初選民調將於15日揭曉，郭台銘13日特地南下彰化爭取選民支持，下午到員林市成立台銘之友會，記者聯訪時提到否會脫黨參選，郭台銘幽默的一笑，反問記者「你怎麼知道我會輸？」同時強調，如果把民進黨的灌票排除掉，他的支持度就不會失真，他說，「我現在還在拚，我還是有希望的」。

▲彰化「台銘之友」會成立。（圖／記者張榮恩攝，以下同）

日前郭台銘也指出，民進黨若真的灌票給高雄市長韓國瑜，因為民進黨認為他是最難對付的對手，也知道若由韓國瑜出線，國民黨就會把高雄、立法院、總統都輸掉，而他的民調之所以會有這麼大的差距，就是因為民進黨極力灌票。

郭台銘對於民進黨不公不義的作法感到非常的不妥，今天更面對上千支持名眾喊話，我還在衝民調，如果能把民進黨的影響排除掉，他的支持度就不會失真。郭台銘也說，他提出富人稅的主張，只徵前一千名富人，他不會一直查稅，而是頒獎給這前一千名富人，絕不會擾民。

外傳郭台銘可能與柯文哲合作，郭則說，今天很感謝台北市議長陳錦祥，過去跟他不熟悉，但他還是站在台北市宣傳戰車上幫我，2020總統人選應該要懂經濟、國際化，任何選項都會列入，只要中華民國贏，組成勝利者聯盟，才能讓中華民國在世界發光。

其次，對於是否出席週一的黨中央民調公佈記者會，郭表示，今天中午才收到黨中央的電話，週一行程已排滿，目前暫時照自己行程走。