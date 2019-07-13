郭柯配有譜？郭台銘表態不排除合作　柯P：國民黨初選完再講

▲柯文哲出席「2019台北河岸童樂會」開幕活動。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨總統初選候選人郭台銘，日前拋出要與台北市長柯文哲合作，還傳出下周一將談合作細節。對此，柯文哲13日受訪表示，郭陣營還沒有來接觸，且合作的方式有很多種；柯也說，國民黨初選還沒完，「現在講什麼人家說你干擾人家初選」，所以要不要合作，等初選完再講。

柯文哲13日下午到大佳河濱公園出席台北河岸童樂會活動，會前受訪時被問到郭台銘在專訪時，表態不排除和柯合作一事時，他表示，合作要看定義是什麼，活在世界上不是要跟每個人都合作嗎？建設要合作、生意要合作的總是有，這也沒什麼。至於郭陣營有沒有來接觸？柯則表示，「還沒有啊。」

媒體追問，若擔任郭台銘的副手是否可以接受？柯文哲嘆了聲氣說，「對我來講，下禮拜一開始煩惱都來得及」，並透露最近正在思考很多問題，那就是台灣何去何從，「這真的要想想看」，但自己還沒想出來。

面對媒體不斷追問「郭柯配」議題，柯文哲索性表示，國民黨初選還沒完，「現在講什麼人家說你干擾人家初選，所以算了不要講」；而若擔任行政院長，是否可以做更多事情？柯說，不一定，「我看證嚴法師什麼事都不要做，也是做很多事」，並表示自己台北市長當好好的，再講吧。

最後，柯文哲也重申，不要去干擾國民黨的初選，老實講，不管是民進黨的初選或國民黨的初選，我相信，那結果跟實際的比例是有落差的，「民調跟民意是有落差，每一邊的陣營都想要影響另外一邊，這實在不是一個很健康的社會。」

