N年沒聯絡！友傳訊「當我離婚證人」　網勸會衰爆…真實經歷超想哭

▲久未連絡的朋友，竟要找原PO當離婚證人！（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

從求學到職場工作，每個人生階段都會認識不同朋友，對於鮮少聯絡的友人突然傳簡訊噓寒問暖，不禁讓人誤以為想借錢或拉保險！不過一名網友表示，朋友居然要找自己當離婚見證人，「我應該幫忙嗎？」文章釣出多位苦主，紛紛急勸別去，恐會有衰事纏身。

一名網友在臉書《爆怨公社》透露，一位許久沒聯絡的女性友人突然傳LINE，劈頭直接問「你星期日有空嗎？」原PO腦中閃過不好預感，做好心理準備，猜測可能想借錢、談保險或銷售產品，沒想到真相讓他嚇到吃手手，對話如下：

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原PO：怎麼了？

友人：想說問你，現在在忙什麼？

原PO：沒特別忙什麼，你呢？還在那間中醫嗎？

友人：是，我想請你幫個忙，我和先生要離婚，你可以當我的見證人嗎？和平分手的，別擔心

原PO：是哦，你們不直接去戶政辦理嗎？

友人：都要證人簽名

原PO：這個應該有專門的人承辦吧？

友人：證人要找認識的比較好，另一個是我媽媽

突如其來的請求，讓原PO尷尬至極，加上是感情問題又是家務事，他只好詢問臉書大神「我應該幫忙嗎？」大批網友看到文章後，持正反看法「叫他打給徵信社，有離婚證人服務」、「幫啊，不然她一直在不適合的婚姻內痛苦，救她脫離苦海，不過過她要包個紅包給你」、「你要投保意外險 ，去的時候她跟他說你是他的情人，可能會被打死」、「有錢賺欸，幹嘛不去，公定價3000欸」、「星期日能離婚？」、「不要幫不熟的，免得被狹怨報復」。

▲苦主悲嘆，幫當見證人，結果衰半年！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

有人急勸不要淌渾水，「建議不要…會倒楣，不然要叫朋友包紅包給你」、「不用吧～都沒太聯絡的～聽說見證一對離婚，要湊3對，不然運氣會不好」、「離婚後就歸你了」、「我幫我親戚簽離婚見證人，我衰了半年，各種破財都來」、「寧拆十座廟，不毀一樁婚」、「 千千萬萬別～這會影響你往後的感情婚姻」、「別簽，我幫我親妹簽了，也收紅包了，但單身快10年！」、「不要，會倒霉三年」。

▲另一位離婚證人，是友人的媽媽！（圖／翻攝臉書爆怨公社）