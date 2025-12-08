京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！　店員反應超神

▲三嶋亭對於用餐規定較講究。（圖／rstdnneo授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到京都壽喜燒名店「三嶋亭」用餐，該店對於用餐禮儀比較講究，用餐客人基本上也都會遵守；怎料，當天有兩位中國女生不僅未依規定，明顯影響到用餐環境，在被店員詢問時，更稱她們來自台灣，讓目睹整個過程的他十分錯愕，氣喊「在那給我裝成台灣人！」

網友在Threads提到，三嶋亭對用餐禮儀相當重視，包括不希望客人使用過濃香水、講電話等；由於現場是榻榻米地板，他們也規定入內必須穿襪子，以維持整體用餐品質。

然而，當天中午，他看見兩名帶著明顯中國口音的女子，不僅未穿襪子，拍照時還連續使用閃光燈，讓整個安靜的空間多次被亮光打破。

後來，店員上前詢問兩人來自哪裡；她們竟回答「台灣」。令他意外的是，店員當場戳破謊言，回應道「妳們不像是台灣旅客......。」整段過程讓他覺得荒唐，搖頭直呼「不敢說台灣素質多高，但至少不會不敢承認自己國家。」

無獨有偶，另一名網友留言分享，某天下午在東京池袋等紅燈時，聽見一對疑似中國情侶的對話，男方告訴女方，「如果有人問妳哪裡人，要說妳是台灣人。」而理由是若日本人得知他們來自中國，態度會特別差。

對此，網友們紛紛回應，「好壞喔，幫高調耶」、「在京都聽過不少這種事例」、「我絕對會插嘴去說，她們不是台灣人」、「我也是！還會用日文跟店家強調再講一次」、「店員真聰明」。

．本文由rstdnneo授權引用。