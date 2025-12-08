嘉義台電繳費發票中千萬　國稅局貼紅榜慶賀

▲台電嘉義開出統一發票千萬大獎 國稅局貼紅榜分享喜氣 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

財政部（4日）公告114年9-10月統一發票中獎清冊，有嘉義幸運民眾，繳納550元電費就中千萬（1000萬）大獎，今（8）日南區國稅局嘉義市分局特至台電嘉義區處張貼紅榜分享喜氣。

台電嘉義區處處長許墩貴表示，繳費單等同發票，上方有登載電子載具號碼，如民眾幸運中獎，除使用共通性載具或已載具歸戶者，由財政部自動通知兌獎外，台電會主動寄出中獎通知，中獎民眾可持已繳費之繳費通知單或持繳費憑證至超商事務機列印中獎發票證明聯兌獎，申辦電子帳單用戶，可自行列印紙本帳單兌獎，申辦金融機構及郵局代繳用戶4000元以下小額獎金則會直接匯入原代繳帳號。

此外，使用共通性載具及載具歸戶民眾開獎前如有設定獎金自動匯款，獎金會直接匯入帳戶，未設定者仍需至超商多媒體事務機列印紙本發票兌獎，用戶若想主動查詢是否中獎，得於開獎當月29日後以「載具號碼」，自行至台電公司網站查詢，或利用四大超商多媒體機(KIOSK，如統一超商的ibon、全家的Famiport、萊爾富的Life-ET、OK 便利商店的OK.go)查詢。

目前，一般住家、小商店、小型工廠非申辦金融機構及郵局代繳用戶已可透過17家行動支付APP或台灣Pay繳納電費，掃描帳單QR code快速繳費，台電更推出台灣電力App，提供超商條碼、線上信用卡刷卡及部分行動支付功能，電費即查即繳，如電費發票中獎，繳費時未輸入(設定)手機條碼或電費代繳戶，除寄送紙本通知外，APP會推播發票中獎通知給有綁定中獎電號之會員帳號，近期台灣電力App已整合電力即點APP，單一登入，功能更加多元，歡迎民眾下載利用並申辦台電電子帳單。

台電嘉義區處除恭喜中獎民眾，也溫馨提醒接到台電通知的得獎民眾，紙本繳費單據等同發票，務必攜帶該張繳費單據紙本於期限內（114年12月6日至115年3月5日）兌獎，以免錯失領獎期間。