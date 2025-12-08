台東二校學生挺進客語藝文競賽　展現優異語文與創意實力雙摘銅

▲本土語文扎根見效，台東學生全國競賽傳佳績。（圖／記者楊鈞典翻攝）

楊晨東／台東報導

114年全國中小學客家藝文競賽總決賽於12月6日在高雄市舉行，吸引來自全國22縣市、72所學校、86支代表隊、近1,500位師生齊聚參與。代表東區的台東縣關山國小與大坡國小以流利客語、創意舞台呈現與扎實表現脫穎而出，分別獲得國小高年級戲劇表演類及國小低年級歌唱表演類第3名。

台東縣政府教育處表示，關山國小於「國小高年級組客語戲劇類」以劇目《敬字有道理》呈現語文底蘊及文化創意，學生演出自然生動；大坡國小在「國小低年級組客語歌唱表演類」以《庄下童年》唱出童趣與在地情感，舞台表現細膩動人，展現台東學生自信、實力與文化創意。

教育處指出，台東縣近年重視本土語文教育的扎根與傳承，透過課程融入、社區共學與藝文展演，使學生能自然使用客語並認識客家文化。本次兩校雙雙獲得全國第三名，是對長期推動本土語文教育成果的肯定，也代表台東在本土語言推廣上的深厚基礎。

縣長饒慶鈴也肯定學生及教師團隊的努力，並強調未來將整合更多縣內外資源，擴大客語學習場域，讓孩子在生活中「敢說、願說、樂說」，使台東的語言文化持續深耕並發光。