首屆「青漫獎」得獎名單公布　個人組金獎「4頁就讓人掉淚」

▲首屆「青漫獎」公布，分為個人獎、團體獎。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

為了鼓勵青少年關注台灣漫畫、投入創作，文化部今年首度從「金漫獎」往下延伸，推出首屆「青漫獎」，一共吸引超過250件作品報名。經過多位資深漫畫家與編輯仔細評選，今（8）日公布得獎名單，團體組由桃園市立陽明高中以作品《About love, four leaf clover》拿下最高榮譽金獎；個人組金獎則由國立羅東高中江翊丞創作的《傳聲筒》奪下。文化部預計在明年1月舉辦頒獎典禮，總計將頒發47個獎項、發出123萬元獎金。

評審團指出，現在全球娛樂產業中，許多受歡迎的動畫、影劇與小說IP，其實都可以追溯到漫畫原作。這幾年在各界努力之下，「台漫」能見度越來越高，在這個時間點推出青漫獎，等於把台灣漫畫的觸角往下延伸到青少年世代，對產業長期發展別具意義。也坦言，首屆青漫獎還不算完美，但已經是很重要的開始，「就像打開一扇門，過程雖然評到頭很痛，評完卻很欣慰，因為真的找到心目中的好作品，也看見門後那片很美的風景。」

首屆團體組得獎作品，充分展現青少年旺盛的創作能量，從畫技、劇情設定到題材選擇，都看得出細膩構思與團隊合作；個人組得獎作品則各有鮮明風格，不只畫功成熟、分鏡流暢，也透過精巧的劇情設計堆疊出強烈的情感張力。

▲首屆青漫獎團體金獎，由桃園市立陽明高中陳韋彤、呂詠琦創作《About love, four leaf clover》奪得。（圖／文化部）

其中團體組由桃園市立陽明高中以作品《About love, four leaf clover》拿下最高榮譽金獎，作者為陳韋彤、呂詠琦，評審讚，「這是一部高度完整、並具有相當獨特風格的作品。故事讓貪婪以美麗和幸福的姿態侵入充滿愛和自由的心。畫風成熟、線條和構圖極度自由、顏色的運用大膽、精準，在舒適感和刺激感中取得了絕佳的平衡，是有出版水準的作品，拿下金獎當之無愧。」

▲首屆青漫獎個人金獎——江翊丞《傳聲筒》。（圖／文化部）

而個人組金獎由《傳聲筒》奪下，作者江翊丞，評審表示，好的故事通常源自一個簡單到不行，卻極具張力的核心創意（點子），這句話在短短的4頁漫畫中，更顯重要。評審讚，「如何在4頁的篇幅裡清楚的敘事，傳遞一個點子且完整的說完一個故事，看完後還能令人動容、甚至掉淚，這是非常不容易的事，這部作品做了一次完美的示範」。

評審表示，整體來說，得獎作品在美學品味與發展潛力上都超出預期，雖然有些作品在畫技、節奏與對白上仍有進步空間，但只要持續創作、累積經驗，未來表現非常值得期待。

文化部表示，首屆青漫獎完整得獎名單已公布於金漫獎官方網站。接下來除了舉辦頒獎典禮外，也會為得獎者規劃作品展出與一系列培力輔導課程，協助他們精進創作實力，並銜接既有的漫畫獎勵金、金漫獎等資源，逐步培養新一代漫畫創作者。未來也將與金漫獎合辦相關活動，希望透過獎項榮耀與多元推廣計畫，讓更多青少年認識、喜歡台灣漫畫，進一步走進創作現場，為台灣漫畫產業長遠發展持續注入新血。