國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本退將稱共軍是「菜鳥的危險行動」　雷達照射日F-15恐踩紅線

▲▼日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本防衛省公開中國戰機雷達照射日方戰鬥機的細節。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本防衛大臣小泉進次郎於7日凌晨緊急對外證實，中國航母遼寧號艦載機J-15戰鬥機6日下午在沖繩本島東南方公海上空，對執行緊急升空任務的日本航空自衛隊F-15戰機實施雷達照射，此舉立即引發東京當局強烈抗議。而日本前航空幕僚長杉山良行則嚴正警告，中國此舉恐踩紅線。

根據《朝日新聞》報導，對於這起極度危險的軍事挑釁行為，擁有豐富緊急升空經驗的前航空幕僚長杉山良行接受訪問時嚴正警告，「倘若使用的是射控雷達（火器管制用レーダー，Fire Control Radar），這已構成極其危險的威脅行為。」他強調，除非基於安全防衛需要，各國軍隊均有默契絕不輕易啟動射控雷達。

根據杉山分析，射控雷達與一般搜索雷達本質截然不同，屬於直接攻擊設備。一旦啟動並鎖定目標，即代表具備隨時發射飛彈的能力。他說，「遭到鎖定的戰機駕駛艙會瞬間響起警報聲，飛行員當然會認為可能是飛彈來襲。」

不僅如此，一旦被鎖定的戰機警報響起，飛行員就算知道是被雷達照射，也無法判斷確切距離，只能憑藉經驗進行高速機動脫離對方攻擊範圍。因此各國軍隊都有共識，除非出於安全保障，不得輕易使用射控雷達。

面對中方7日反駁稱日方多次逼近中國海軍訓練區域滋擾的說法，日本政府8日再度駁斥，堅稱北京的指控並不符合事實，防衛省更罕見主動公布此次雷達照射事件細節，凸顯事態嚴重升級。

杉山進一步指出，中共海空軍「因缺乏國際實戰經驗，相對容易做出危險舉動」。他與俄羅斯軍方作出對比說明，俄軍絕不會讓戰鬥機過度逼近或碰撞對方升空機體，因雙方皆搭載攻擊性武裝，任何失誤都可能引爆重大軍事意外。

更令人憂心的是，杉山透露中共空軍內部仍存在「即使採取危險動作也無妨」的思維模式。雖然近年來類似狀況有所減少，但共軍戰機在國際空域異常接近他國軍機、甚至發射熱焰彈的案例依然時有所聞。他特別提及2001年美軍偵察機在海南島迫降的碰撞事故，就曾被指與中國飛行員的擅自激進行為有關。

杉山分析，「部分飛行員可能為了個人升遷而揣測政治領導層意向，在未獲上級明確指示下貿然採取激進行動。」

針對這次雷達照射事件的根本原因，杉山表示，目前仍無法斷言究竟源於體制文化、個別決策或其他政治因素，還是因為日本首相高市早苗先前的「台灣有事」言論。但他強烈建議，日中之間用於避免誤判的熱線機制「幾乎未發揮應有功能」，應由負責該空域的航空自衛隊南西航空方面隊與中國東部戰區重新建立有效溝通管道。

杉山回憶過去在國際研討會與中共軍官接觸經驗時透露，對方曾質疑國防白皮書的公開內容，認為「沒有機密的白皮書毫無意義」，顯示中方對於安全合作中「建立互信」概念的理解仍有不足。經過持續溝通努力，中國軍方才開始發布相關白皮書文件。

 
12/06 全台詐欺最新數據

關鍵字：

中日軍事雷達照射沖繩事件遼寧號J-15戰機軍武要聞大陸要聞日韓要聞

