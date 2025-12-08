尺寸超過25cm「很難買1物」！妹子們爆共鳴　哀號：要怎麼活

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買衣服、鞋子都有尺寸之分，但就有女網友在Threads哀號，自己腳尺寸介於25.5到26之間，卻常常買不到鞋，「我就不信台灣女生超過25的比例少成這樣！」一句話瞬間掀出無數大腳女孩傷痛。底下留言有人穿到27、28.5，各種「買鞋地獄經歷」源源不絕，引發熱烈共鳴。

原PO表示，女生的腳尺寸在25.5～26公分的話，會很難買鞋，「我就不信台灣女生超過25的比例少到都不怎麼出這個size欸！是不是歐美品牌會比較好找啊？」貼文引來一大票苦主狂點頭，直呼台灣大多品牌尺碼區間太侷限。

妹子們紛紛留言抱怨，「我26，在亞洲真的很難買鞋，我常常直接看男鞋。在日本看到好看的鞋子出XL碼，對應的是24.5碼，覺得被傷害到了」、「身為穿27號的女生路過，後來我真的都只買男鞋。」「終於遇到跟我有一樣問題的，我一定要買有牌子的鞋才會有我的尺寸，有時候還會沒有。最常遇到-女鞋最大：25、男鞋最小：27，我要怎麼活。」

超多女網友爆共鳴，「卡這尺寸的苦主+1，女鞋通常都只出到25最多25.5，而我要版型偏大的25.5才穿得下，然後男鞋很多又是26.5起跳，型也沒那麼好看。」「26.5-27.5 視版型而定，我已經放棄了，有的標榜大尺碼的只是單純拉長長度，不是等比例放大。已放棄普通女鞋，男款帆布鞋或不浮誇球鞋是我標配了。」

也有小腳女網友表示困擾，「身為21.5號的小腳星人，你不懂女鞋最小號和童鞋最大號都沒有的痛苦」、「那妳懂22.5的腳，永遠鞋店鞋子都是從23開始的痛嗎？還有常常被尺碼騙，有時候幸運遇到有21/22/23尺碼的，想說23會太大就買22，結果謝謝，擠到爆。」