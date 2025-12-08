「大雪」4生肖年底一飛衝天　第一名魅力強到不行到哪都受歡迎

文／命理老師 邱彥龍

（12／7）正式進入「大雪」，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，大雪期間，寒氣逼人，平靜中卻見內心波瀾，但有4大生肖封藏轉運密令，前底前有望悄悄奪局，其中屬雞者靠魅力打光，所到之處皆受歡迎；屬蛇者獲天運加持，集幸運於一身；屬狗者，人緣好又貴人多，事業將有不錯的機會臨門；屬牛者活力大爆發，行動力十足。

▲大雪節氣。（圖／免費圖庫unsplash）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（12／7～12／21）12生肖運勢：

Top 12：兔



這段期間對你來說比較容易內耗，情緒起伏大，易累疲勞，也容易被誤會。

財運：易破財，注意慣性購物、情緒花錢。

事業：需注意職場溝通，不要太尖銳，易招小人。

感情：容易冷戰、距離感變重。

健康：注意心悸、睡眠、壓力性頭痛。

建議：保持距離、降低社交、減少口舌，你會安全度過這16天。

Top 11：龍



雖然人氣不錯，但責任變重，是把「壓力變成力量」的階段。

財運：偏保守，但可累積長期財富。

事業：任務重，但你能做到。

感情：較冷淡，需要時間相處。

健康：注意膝蓋、骨頭、下背痛。

建議：先顧好身體，事業自然會好。

Top 10：豬



覺得事情變動性大，想很多、心不安定，但仍能完成任務。

財運：適合整理帳務，不適合衝動投資。

事業：想法多但需要落地，否則容易亂。

感情：容易誤會、過度解讀，溝通要更清楚。

健康：注意肩頸、頭痛、焦慮。

建議：寫下想法能幫你理清方向。

Top 9：羊



心有點累，但外表看起來仍亮麗。

財運：錢進得快、出得也快，需控管花費。

事業：被期待，但也因此感到壓力。

感情：容易遇到需要你照顧情緒的人。

健康：注意社交疲勞、失眠。

建議：不想見的人就不要見，你不是誰的情緒垃圾桶。

Top 8：鼠



你會被推著成長，是慢慢轉好的一段時間。

財運：資源慢慢回來，但投資要保守。

事業：雖有壓力，但貴人會在最後關頭拉你一把。

感情：感情偏穩定，但你比較悶，需要多溝通。

健康：注意喉嚨、鼻子、皮膚。

建議：不急不躁，慢慢走反而更穩。

Top 7：猴



事情多，但能明顯看到成果。

財運：正財穩，偏財弱。越努力越能累積。

事業：細節做得好，容易被主管看見。適合舊案收尾、整理財務。

感情：容易想太多，小心造成誤會。

健康：注意腸胃、焦慮、肌肉緊繃。

建議：把事情分階段做，不要一次做太多。

Top 6：馬



這段時間深層能量被打開，你正在迎接一個轉折期。

財運：有「暗財、資源、人脈」悄悄進來的感覺。

事業：能夠收尾、整合、盤點，非常適合規劃下一年。

感情：吸引力強，桃花帶磁性，但不要過度懷疑對方。

健康：注意腸胃、壓力、肩膀痠痛。

建議：把內心想法整理好，你的力量會更巨大。

Top 5：虎



直覺變超強，靈感爆棚，是心靈進步的一段時間。

財運：正財平穩，偏財看感覺，但不適合賭性太強。

事業：有靈感、創意、療癒型的突破，突然會懂得某些事情的真相。

感情：容易遇到「療癒你的人」或「靈魂連結」的伴侶。

健康：注意免疫系統、容易累、頭暈。

建議：多靜心、多睡覺，越安靜越走運。

Top 4：牛



這段期間你行動力回來了，整個人活力爆發。

財運：正財比偏財好，工作越穩定，錢越多。

事業：想法落地速度快，貴人願意給你舞台。

感情：容易出現「直球告白」或遇到突然直率示好。

健康：注意莫心急，小心火氣大、肩頸緊繃。

建議：調整好情緒，就是無敵。

Top 3：狗



第六感直覺超準。人緣好、貴人多、情緒感受力強。

財運：偏財佳，可得到禮物或意外收入，但感情花費稍多。

事業：突然冒出來的機會讓你大吃一驚，尤其合作案。

感情：被需要、被依賴的感覺強烈，單身者有深刻的心靈緣分出現。

健康：易水腫、情緒性暴食、太敏感不易入眠。

建議：聽直覺就對了，但不要為了別人過度付出。

Top 2：蛇



你得天運加持，感情、事業、財運、幸運集於一身，好好把握機會。

財運：偏財旺，靈感帶財，投資運不錯，但要避免衝動下注。

事業：機會接二連三，適合往海外拓展或跨足新領域、新合作。

感情：熱情、直率，適合認識新對象。但小心「太快、太直接」嚇到對方。

健康：注意運動傷害、腰部問題、膝蓋痛。

建議：勇敢冒險沒問題，但行動前多想3秒更完美。

Top 1：雞



這段期間你像打了光一樣，魅力強到不行，走到哪裡都受歡迎。

事業、桃花、財運全部一起旺。

財運：正財穩，偏財有驚喜，例如獎金、分紅、合作邀約。

事業：容易被看見、被肯定，有升官、加薪、被重用機會。任何表演、說話、上台、直播，都有亮眼表現。

感情：桃花旺到會自己找上門，有伴者也會因你的氣場變強，讓關係回暖。

健康：注意喉嚨、火氣大、睡不好。

建議：趁勢而為、敢講敢做、敢上舞台，越主動越成功。

▲大雪期間AI隱私與大數據操控問題爆發。（示意圖／取自pexels）



節氣逢「大雪」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段期間受到各國央行政策影響，同時面臨債務危機、通膨議題再起，不論全球幣圈、股市或AI概念股都會上沖下洗，面臨洗牌；暴雪、極凍、地震、海嘯、水患、火山爆發等自然災害增加；海洋議題被大量討論，心理疾病與暴力事件上升，人心壓力爆表，社會情緒低落，容易產生極端事件；AI隱私與大數據操控問題爆發，科技倫理議題成為討論焦點；還有網紅與演藝事件負面新聞頻傳。

邱彥龍老師進一步分析，「大雪」節氣這16天主要是受到4個星相影響，首先是12月7日至12月10日，金星被毒天蠍影響，人心會好鬥，情感與財富容易突然損失，如多疑分手、離婚、拆夥、毀約等等。容易見不得人好、做事輕率又貪婪，自以為是，這樣的頑固將給自己帶來巨大的毀滅。邱彥龍老師指出，雖然這段期間不論戰爭或官司法律的攻防，都相對有利，但也要慎防火災意外。

其次，12月7日至12月22日，土星和海王星輪流刑太陽、月亮、金星跟火星，財富、事業、專業技能、感情、健康等都在改變，真的會被留下，假的會被汰除，有專業、有誠信、有內容、願意學習跟調整方向者得利；跨國或遠距事務、留學者、貿易行業、學術領域，凡是容易得到國際資訊者也會比較吃香，但靠吹牛、包裝、沒基礎能力、愛拖延、容易猶豫、害怕改變、過度依賴單一資源者，容易崩盤，尤其是網紅跟政治人物尤其要注意，現在的世界要的是「真材實料 + 行動力」，光喊口號的人很快會被淘汰。

再者，12月11日海王星順行，但室火豬暗黑力量還在。邱彥龍老師說，這段期間家庭與自我的壓抑、隱藏的秘密容易導致內在問題更加嚴重，關係強烈震盪，需要覺醒才能解決。但要特別注意謀殺、自殺、溺水、拘留監禁、重大火災、陸海空交通意外、酗酒、吸毒、中毒、詐騙等問題，明年2月21日才能解除。

▲懂得情緒管理者才會是這段時間的贏家。（示意圖／Unsplash）



最後是12月14日天王星逆行進入最後屠殺斷頭階段，且將持續不短的時間，要一直到2026年3月28日止，不論財富、事業、工作、身體、感情、合夥、婚姻、買賣、搬遷、價值觀、甚至生命，都在變動範圍內，影響範圍很廣，懂得情緒管理者，才會是這段時間的贏家。

大雪期間上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、雙魚、射手、天蠍及摩羯等5星座者，這段期間第六感特別強烈，只要將自己的情緒管控好，即可無往不利。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師