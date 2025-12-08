2026年高雄元旦升旗典禮地點曝光　5000張馬年一卡通免費送

▲2026年高雄限定馬年一卡通樣式曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

準備迎接2026年，高雄市議會再度攜手市府舉行元旦升旗活動，主題定調為「躍動高雄，智慧共榮」，議長康裕成與副議長曾俊傑邀請市民齊聚文化中心廣場，一起迎接嶄新的一年。 這次活動同樣也會推出特製版一卡通，卡面以一匹彩繪馬伴隨代表希望的小鳥設計，限量發放5000張。

議會已連續15年舉行元旦升旗典禮，每年之初，和市民朋友共同迎接新年到來；議長康裕成表示，在府會齊心努力下，高雄正加速成為智慧與永續之都，期待和市民共同參與城市轉型，迎向美好的2026年。

明年元旦升旗典禮援例將在文化中心圓形廣場舉行，由高雄女中樂儀隊帶頭為活動揭開序幕，備受市民喜愛的國軍娃娃將帶來活力演出，海軍陸戰隊樂儀隊也將延續傳統，上演精彩操槍絕技，展現國軍英勇戰力。

▲2026年高雄元旦升旗典禮地點曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

元旦升旗活動將限量發放5000張，以丙午馬年與「躍動高雄，智慧共榮」為主題設計的特製版「一卡通」，一匹彩繪馬伴隨代表希望的小鳥，飛越過高雄的著名地標，象徵帶來智慧與多彩的未來，歡迎市民踴躍參加升旗活動、索取限量一卡通。

一卡通號碼牌預計於2026年1月1日上午6時起發放，發完為止，並以文化中心卡啡那文化探索館為排隊起點，升旗活動禮成後兌換至上午10時。