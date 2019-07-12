提早懷孕！30歲新婚妻開心報喜　丈夫冷眼回「拿掉孩子」...她當場心碎

▲新婚妻向丈夫說出自己懷孕的好消息，但對方卻叫她將孩子拿掉。（示意圖／免費圖庫pixels）

記者洪珮瑄／綜合報導

結婚本是一件幸福的事，但卻因為許多因素造成夫妻倆鬧翻。大陸一名30歲女子佳佳剛和丈夫李男完婚，原本預計明年9月份再生孩子，沒想到近期卻意外懷孕。雖然計畫打亂了，但她還是開心地向丈夫說出這個好消息，沒想到對方竟說「將孩子拿掉」，讓她當場心碎到想要離婚。

綜合陸媒報導，佳佳與李男是經友人介紹所認識，對方家境富裕，買了一套房子和一輛車子，而且還拿出了10萬元（台幣約45.2萬元）的聘禮。佳佳回憶，當初在選擇嫁給丈夫的時候自己很滿意，倆人婚後感情也不錯，沒想到懷上了孩子後，一切都變了調。

據悉，倆人原本預計明年9月份再生孩子，沒想到佳佳卻提前懷孕。事後，小李堅決地告訴佳佳，養不起這個孩子，所以必須打掉。佳佳表示，丈夫的決定竟然也得到了公婆的支持，於是她只好獨自回娘家，並且決定，若將孩子拿掉就與對方離婚。

▲夫妻倆最後因為孩子鬧翻。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

事後，佳佳的公公說，「我們也就只有兩套房子，而且還有房貸、車貸要繳，壓力很大，再加上突然有了孩子一時接受不了。」此外，他也坦承，其實兒子沒有工作，是個自由職業者，至於拿掉孩子的事情還是要由兒子做決定。

經過這事件後，佳佳才發現原來是個騙局，丈夫謊稱自己家境富裕，因此她便決定與對方離婚。不過，公婆雖然同意了離婚，但卻要求佳佳「必須歸還聘禮」；婆婆表示，「你們結婚還不到半年就離婚，我家多丟臉，酒席的錢也是我們出的，還有鑽戒、項鍊都得退回來。」

聽到這一番話讓佳佳十分不滿，最後也沒有和對方達成共識，只好先去醫院將孩子拿掉。佳佳表示，「這次的婚姻失敗不全是丈夫的錯，她也有一定責任，因為她看人不準，被對方的表象迷惑，最後才會走上這一步，不歡而散。」