生活

滿街小咖啡店！他聽完「父母投資原因」愣：是我眼界太窄了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多台灣人喜歡喝咖啡，房產專家何世昌在粉專分享，近日和朋友聊天時，意外聽到兩個「年輕人返台開咖啡店」的故事。看似文青小店的背後，其實藏著父母對孩子的支持與無奈，有人是出國回台後找不到適合工作，有人則是怎麼喊都喊不回來，索性用條件交換孩子回台，讓何世昌直呼，是自己眼界太窄了。

何世昌在粉專表示，家附近一年內就開了三家新咖啡店，多半都兼賣甜點。和朋友聚會聊到這件事時，一位事業有成的阿姨分享，她有兩個朋友的小孩陸續開咖啡店，年紀都差不多 30 歲左右，店都開在台北市中心，「就是我們印象中那種非加盟體系、帶著文藝味的小咖啡店。」

他就好奇「為什麼爸爸媽媽會讓他們開店？」朋友解釋得十分直白，「都是送出國讀書，一個回國後找不到適合的工作，媽媽索性投資他開咖啡店；另一個是出國讀書、畢業結婚後死活叫不回來，最後交換條件，拿筆錢讓他做自己有興趣的事，他兒子在國外喝咖啡很有心得，就帶著老婆回國一起開咖啡店。」

何世昌當下忍不住說，「懂得喝咖啡，不等於會經營咖啡店欸。他們父母都不擔心賠錢？」但朋友只是笑笑回，「哎喲弟弟，開一間咖啡廳就算賠光也沒多少，幾百上千萬對他們父母來說，就跟資助小孩出國留學差不多。」

朋友還說，那些爸媽甚至覺得，開店變成和小孩的聯繫，錢花得很值，「況且他們也知道小孩不是能在商場打天下的人，也無法屈居人下，這樣安排最好。」

這番話讓他驚覺，「父母有足夠財力資助小孩，把錢花成喜歡的樣子，本身沒有錯。錯的，可能是我眼界太窄了。」

他最後感慨，街邊那些看似平凡的小店背後，有人為生活，有人為興趣，有人只是找事做，甚至只是父母與子女之間的連結：「在那些平凡的小店裡，笑臉盈盈招呼你的老闆，說不定都是神人級別的存在！」

更多新聞
朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆

咖啡店創業父母支持創業文青店何世昌

更多
