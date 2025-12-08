　
IU 曬超仙自拍照！粉絲見「1亮點」歪樓：跟我一模一樣

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／dlwlrma）

▲IU拿手機自拍。（圖／翻攝自Facebook／dlwlrma）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards（亞洲明星盛典，簡稱AAA））迎來10周年，今年首度來台舉辦，其中，人氣超高的IU就包下多項大獎，並在典禮後貼出幾張照片，與大家分享。就有不少台灣網友看到照片後，被「1大亮點」給吸引，意外掀起討論。

IU在AAA中包下6項獎，包含Hot Trend獎、Fabulous獎、Legendary Solo獎、Best Couple、Best Artist獎，以及最大獎「年度最佳演員」。

IU今天就在IG上貼出幾張照片，其中有2張，就是拿著手機對鏡子自拍。超仙照片曝光後，不少粉絲便留言表示，「謝謝你來高雄」、「找回密碼的第一篇是AAA」、「歡迎再來高雄」、「歡迎來到台灣高雄，恭喜IU獲獎」、「既是歌手又是演員」。

其中也有網友歪樓，討論起IU手上的手機，判斷她拿的應該是iPhone 14，「i14，跟我一模一樣」、「這14一般款才有的顏色，超美的」、「驚人的是IU用i14」、「我要去把我的14拿回來用了，IU同款」、「這是14」、「wow ! IU 用的是 iPhone 14 呢」、「IU賺這麼多錢，還是用舊款iPhone」、「證實很多有錢人不一定會每年換手機」。

本站曾報導「IU登上『最會花錢藝人』排行榜　真實『金錢流向』超暖」，IU曾經被選為「最會花錢」的藝人第四名，不過，她並不是把錢拿去買車、買房、買奢侈品，而是把錢拿去做公益。

更多新聞
一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒喊：真的很變態
快訊／22歲男突自首殺人　女屍棄山區
快訊／林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明
快訊／億元大獎3得主全領光　6.92億幸運兒效率最高
快訊／板橋定食8氣爆　內部慘況首曝光！
朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆

啦啦隊IU確定來台！崔洪邏加盟洋基　與睦那京、李素敏組「最強三本柱」

記者孟育民／台北報導 洋基工程籃球隊近期話題持續延燒，在「洋基女孩」決選會售票秒殺後，外界最關注的第三位韓籍成員今日正式揭曉。官方於社群平台公開加盟影片，宣布韓國職棒樂天巨人高人氣啦啦隊成員崔洪邏加入，與睦那京、李素敏組成全新「洋基三本柱」，韓援陣容完美誕生。 有「啦啦隊的IU」之稱的崔洪邏，以甜美清新的外貌、酷似南韓歌手 IU 的氣質深受粉絲喜愛，在韓國與台灣皆擁有亮眼人氣與穩定粉絲支持。今年 2 月她隨 WBCQ 來台時，曾被問到是否會來台發展，當時她否認，而如今驚喜加盟也掀起討論。對於決

多圖／AAA官方高清美照來了！

AAA再刷新高捷單日運量！六合夜市人潮爆漲4成

直擊／IU機場淡妝超仙現身！360度轉圈給粉絲拍

AAA韓星降臨塞爆高雄！高捷運量破今年新高

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

