IU 曬超仙自拍照！粉絲見「1亮點」歪樓：跟我一模一樣

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards（亞洲明星盛典，簡稱AAA））迎來10周年，今年首度來台舉辦，其中，人氣超高的IU就包下多項大獎，並在典禮後貼出幾張照片，與大家分享。就有不少台灣網友看到照片後，被「1大亮點」給吸引，意外掀起討論。

IU在AAA中包下6項獎，包含Hot Trend獎、Fabulous獎、Legendary Solo獎、Best Couple、Best Artist獎，以及最大獎「年度最佳演員」。

IU今天就在IG上貼出幾張照片，其中有2張，就是拿著手機對鏡子自拍。超仙照片曝光後，不少粉絲便留言表示，「謝謝你來高雄」、「找回密碼的第一篇是AAA」、「歡迎再來高雄」、「歡迎來到台灣高雄，恭喜IU獲獎」、「既是歌手又是演員」。

其中也有網友歪樓，討論起IU手上的手機，判斷她拿的應該是iPhone 14，「i14，跟我一模一樣」、「這14一般款才有的顏色，超美的」、「驚人的是IU用i14」、「我要去把我的14拿回來用了，IU同款」、「這是14」、「wow ! IU 用的是 iPhone 14 呢」、「IU賺這麼多錢，還是用舊款iPhone」、「證實很多有錢人不一定會每年換手機」。

本站曾報導「IU登上『最會花錢藝人』排行榜 真實『金錢流向』超暖」，IU曾經被選為「最會花錢」的藝人第四名，不過，她並不是把錢拿去買車、買房、買奢侈品，而是把錢拿去做公益。