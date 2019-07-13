家族旅遊全變調！曳引車「追尾」連撞4小客車　7歲男童搶救不治

記者邱中岳／台北報導

13日下午發生國道曳引車連撞4車事故，造成被追撞的前2部車內5名傷者送醫，其中1名男童傷重不治。而遭追撞受傷的2部車內乘載的還是一家人，原本計畫要到宜蘭家族旅遊，沒想到這下全變調。

▲國道3號16.8公里處發生曳引車追撞4台自小客車，釀1死4傷悲劇。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，13日下午1時許，國道北上16.8公里處，發生連環車禍，52歲的邱姓男子駕駛曳引車追撞4車，遭撞的第1部車以及第2部車內皆有乘客受傷，其中第1部車內4名傷者均送醫救治，但仍有1名男童搶救後宣告不治。

警方指出，第1台遭追撞的自小客車，除了駕駛的溫姓男子之外，車上4名乘客受傷，其中包括7歲、9歲的吳姓、溫姓男童，以及2名年約30歲、50歲的黃姓、溫姓女子，而7歲男童遭救出時已經沒有呼吸心跳。

而第2部自小客車上，則有1名1歲的溫姓女童受傷，目前受傷的4人仍在醫院治療，警方對邱男進行酒測，酒測值為0，而警方也並未在車上查獲不法藥物，目前也將曳引車押去過磅，確認是否因超載釀禍。

據悉，遭追撞的第1台車、第2台車原本是兄弟檔，一家人舉辦家族旅遊要去宜蘭遊玩，但沒想到卻遭後方曳引車追撞 ，整個家族旅遊瞬間變調。而肇事的邱姓駕駛也將依業務過失致死罪嫌送辦。

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