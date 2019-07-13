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社會 社會焦點 保障人權

警狂吼「下車」仍被賓士衝破攔查！無奈「目送」上國道　民眾喊：開槍了啦

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（影片：翻攝自臉書《我是土城人　我愛土城區》）

突發中心／新北報導

這情況下到底該不該開槍！？新北市土城警方於本月12日晚間在金城、中正路口攔查一輛黑色賓士，豈料駕駛突然倒退還差點撞到後方大貨車，警員不斷大喊，「給我下車！」後來賓士要從車道右側的小縫開溜，一旁民眾都忍不住說「開下去啦！（開槍）」結果賓士仍衝破盤查逃上國道，過程中值勤警員還差點被撞！最後只能無奈目送車輛離去，網友不禁感嘆，警察好辛苦、好可憐。

▲▼賓士。（圖／翻攝自臉書《我是土城人　我愛土城區》）

▲警方不斷要求下車，賓士裡的駕駛不理會，還想加速駛離。（圖／翻攝自臉書《我是土城人　我愛土城區》）

據了解，12日晚上7點半，警員攔查賓士，發現其車牌老早就被報廢，直覺有異，要求駕駛下車，沒想到賓士想倒退離開，差點撞上後方大貨車，警員怒喊8聲「下車！」路過轎車也協助阻擋賓士的去路，但賓士仍從右側路縫加速鑽去，警員趕緊跳開，差點被撞！

一旁的民眾拿起手機錄影，見警員快被車撞，都忍不住喊「開下去（開槍）了啦！」後來賓士逃到中央、大安路口並開上國道，值勤警騎車追到匝道口，只能目送賓士揚長而去…

▲▼賓士。（圖／翻攝自臉書《我是土城人　我愛土城區》）

▲路過轎車（圖右）想幫忙阻擋去路，賓士車打方向盤準備加速鑽縫。（圖／翻攝自臉書《我是土城人　我愛土城區》）

民眾將影片PO上臉書社團《我是土城人 我愛土城區》，網友看了除了心疼警員的辛苦，更希望他能「適時拔槍！」網友留言說，「台灣的警察好辛苦、好可憐」、「為什麼不開槍！？」、「在美國的話早就開槍了」、「好危險喔⋯⋯警察支持你開槍」、「都危害到警察安全了！還不能開槍？」、「差點又英勇殉職了」、「警察義無反顧執法，可是開槍後，誰能當他的後盾呢？恐龍法官那麼多」

▼賓士加速往前開，警員差點被撞，急忙閃避。（圖／翻攝自臉書《我是土城人　我愛土城區》）

▲▼賓士。（圖／翻攝自臉書《我是土城人　我愛土城區》）

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關鍵字：盤查,賓士,警員,開槍,值勤,土城,國道

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