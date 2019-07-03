沒批評「不是男人」　新黨籲國民黨參選人回應「追究蔡英文違憲」





▲蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

針對新黨總統參選人楊世光2日「我是統派，我是男人，誰是獨派，誰是女人」、「蔡英文沒有資格講下一代，因為蔡英文沒有下一代」等言論，結果遭到對方批評是「對女性的人身攻擊。」新黨3日下午回應，根本沒有參選人批評蔡英文「不是男人」，遺憾蔡英文沒有正面回應當選後要將她繩之以法承諾，呼籲國民黨參選人應該對此表態意見。

新黨3日在臉書上表示，蔡英文臉書說有參選人批評她「不是男人」，並稱這是對女性的「人身攻擊」，但根本沒有參選人批評她「不是男人」，楊世光說自己是男人，這是事實，絕非「假新聞」。「是統？是獨？就跟自己是男、是女一樣，說清楚有這麼難嗎？」這是新黨參選人對各黨參選人的挑戰，包括蔡英文。

▲楊世光。（圖／記者黃克翔攝）

「很欣慰，沒有下一代的蔡女士，也承認自己對年輕爸媽的照顧可能不夠，可受公評。」新黨指出，沒有下一代的蔡英文，從未承受過學貸、房貸的蔡英文，更不曾經歷職場冷暖、他人臉色的千金小姐蔡英文，「能否感受與我們同樣的『溫度』，當然也可受公評。」

新黨說，民進黨婦女部的分析，將楊世光是男人、是統派的自我介紹，解讀為男人等於進步，女人等於貶義。是統還是獨，這是各人主張的宣示，大家公平競爭，不要遮掩，無關褒貶。尊重民進黨婦女部，將統派等同進步的解讀。

最後，新黨提到，很遺憾蔡英文對新黨參選人當選要將她繩之以法的承諾，沒有正面回應；倒是時代力量發言公允，主張各種意見都能提出，民主競爭選民決定。他們對此表示肯定，也呼籲國民黨參選人應該表態，是否當選也願意依法追究蔡英文違憲違法的責任，給人民一個交代？