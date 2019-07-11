搶攻700億商機　城市科大與cama咖啡合作「學用合一」畢業即就業

▲城市科大餐管系大二生蔡伍育在cama café董事長何炳霖的指導下完成咖啡拉花，他喜歡咖啡，將朝向咖啡產業努力，做自己有興趣的工作。（圖／城市科大提供）

記者崔至雲／台北報導

咖啡經濟擴增迅速，再加上近年政府推動新南向政策，增加與東協國家經貿交流，順勢帶動年輕人跨足海外的就業機會，為培養更多符合業界需求的菁英人才，台北城市科技大學與台灣連鎖咖啡品牌cama café產學合作，引進業師到校教學，同時提供學生實習就業機會，校方期許學生藉此合作案能學習企業最尖端的咖啡職人專業知識。

全球咖啡市場規模已達430億美元，促使台灣一年咖啡商機高達700億元，再加上政府新南向政策推波下，激起年輕人想至全球第二大咖啡產地越南發展的想法，而且最近《網路溫度計》公布「台灣青年公認十大創業首選」調查，其中第十名就是開咖啡店，顯示年輕族群喜愛咖啡產業，咖啡市場不斷推陳出新，不僅有冷萃、氣泡咖啡、燕麥咖啡等，人們更可接受手沖或精緻的單品咖啡。

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▲城市科大攜手現烘連鎖咖啡品牌「cama café」產學合作，引進業師到校教學，同時提供學生實習就業機會，期許雙方合作能為咖啡產業培育更多人才。（左四:城市科大董事長鄭逢時，左五:cama café董事長何炳霖，左三: 城市科大民生學院院長蕭靜雅，右三: 城市科大餐管系大二生蔡伍育）。（圖／城市科大提供）

針對人才培育部分，民生學院院長蕭靜雅說明，今年度開始cama café將提供4至5位業師到學校教授咖啡課程，同時分為初階、進階兩種階段，一學期18周時間裡，學生將學到拉花、磨咖啡豆、調配咖啡比例等「一條龍」課程。另外，為了培訓人才不會斷層、學用合一，進修部學生畢業後，也可直接進入cama café工作，一般大專生則是在大三可在cama café實習一整年。

城市科大指出，民生學院學生近年參與國際比賽榮獲近2百面獎牌肯定，且到法國、義大利米其林餐廳實習，因此吸引cama café到校挖掘人才，雙方在11日簽訂產學合作計畫，cama café將派業師到校為學生量身打造專業課程，包含如何選擇咖啡豆、烘豆、手沖與拉花、行銷等專業技術等，學習理論後再透過進店實習，學會全套的咖啡經營與管理，雙方深化合作基礎。

城市科大校長連信仲表示，現代人工作忙碌，咖啡外帶市場不容小覷，品嘗咖啡不只時尚，喝一杯咖啡成了一天中不可缺少的元氣，年輕人覺得在吧檯工作很潮，為了厚植學生競爭力，因此與cama café產學合作，讓學生能有貼近企業的實習機會，往更高階的咖啡專業精進，此外，學校也正建置咖啡店，屆時可成為學生專業教室的學習空間，尤其世界各國都愛喝咖啡，未來學成後將能運用專業知識，迎向國際。

▲城市科大董事長鄭逢時（右）與cama café董事長何炳霖（左）為Beano穿上繡有「城市大學」、「cama café」的圍裙，期許雙方的合作能為咖啡產業培育更多人才。（圖／城市科大提供）

cama café董事長何炳霖表示，台灣咖啡產業越來越蓬勃發展，身為台灣在地長期耕耘咖啡產業的企業，cama café有責任為台灣的咖啡教育盡一份心力，將市場上第一線動態與最新產業訊息分享給學生，這不僅是培育人才，更是推動台灣咖啡產業升級的動能；cama café希望藉由這次產學合作，開起和學界深層的交流，也希望透過學生的真實回饋，提供更具競爭力的課程，培育更多台灣的咖啡職人躍上國際。

城市科大餐管系大二生蔡伍育曾拿下韓國世界廚藝大賽的咖非拉花藝術項目金牌肯定，今日在cama café董事長何炳霖的指導下完成咖啡拉花，他表示，自己很喜歡咖啡，將朝向咖啡產業努力，做自己有興趣的工作，他也分享，拉花最苦的過程是練打奶泡，要把奶泡打得紮實才能做成好的拉花，希望畢業前能把基礎功都打穩，畢業後即可挑戰咖啡職人。